قدّم مدرب فريق ميلان أليغري اعتذاره لجماهير فريقه في الرياض عقب الخسارة، مثمّناً دعمهم الكبير ومساندتهم المتواصلة، مؤكداً أنهم كانوا قريبين من الفريق طوال اللقاء.



وأوضح أليغري في المؤتمر الصحفي أن الخروج من بطولتي الكأس والسوبر يُعد أمراً مؤلماً، إلا أنه يجب التعامل معه كفرصة للتحسّن والتطوّر، مشيراً إلى أن الشعور بالغضب أمر طبيعي، لكن الهدف الأهم يتمثل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.



وأكد مدرب ميلان أن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن سوق الانتقالات، مشدداً على أن التركيز يجب أن ينصب على اللاعبين المتواجدين حالياً، والعمل على التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري.



وأضاف أليغري أن الأجواء المشحونة في مثل هذه المباريات أمر معتاد، مشيراً إلى أن فريق نابولي استحق الفوز، ومؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تحسين الأداء الدفاعي والاستفادة من دروس هذه المواجهة.



من جانبه، أكد لاعب فريق ميلان أدريان رابيو أن خوض مثل هذه المباريات الكبيرة ليس بالأمر السهل، خصوصاً مع فريق يضم عدداً من اللاعبين الشباب غير المعتادين على هذه المواجهات القوية.



وأوضح رابيو أن الفريق كان بإمكانه الظهور بصورة أفضل، لاسيما على الصعيد الدفاعي، مشيراً إلى أن الهزيمة جاءت مؤلمة في ظل المستويات الجيدة التي قدمها ميلان خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن الطموح كان التأهل إلى النهائي، إلا أن الخسارة تسببت في شعور بالإحباط والغضب، مؤكداً ضرورة طي صفحة هذه المباراة والتركيز والعمل بجد على منافسات الدوري خلال المرحلة القادمة.