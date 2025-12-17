فجع الوسط الرياضي بوفاة مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء زامل بن منصور التميمي، إثر حادثة مرورية أليمة.



ويُعد الفقيد من الكفاءات الوطنية التي عملت في المجال الفني، حيث قدّم خلال مسيرته التدريبية جهودًا مميزة، وأسهم في خدمة كرة القدم السعودية، وكان محل تقدير واحترام من زملائه واللاعبين لما عُرف عنه من التزام وأخلاق عالية داخل وخارج الملعب.



وقد سادت حالة من الحزن بين الرياضيين والجماهير عقب تداول خبر الوفاة، معبرين عن تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.