تأهل فريق تشلسي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تغلُّبه على مضيفه كارديف سيتي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كارديف سيتي» بمدينة كارديف. وسجل أهداف تشلسي اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غرناتشو في الدقيقتين (57) و(93)، والبرتغالي بيدرو نيتو في الدقيقة (82)، فيما أحرز هدف كارديف سيتي الوحيد اللاعب الإسكتلندي دافيد تيرن بول في الدقيقة (75).



ومن المقرر أنْ تُستكمل منافسات البطولة اليوم (الأربعاء)، حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد نظيره فولهام على ملعب «سانت جيمس بارك» بمدينة نيوكاسل، فيما يستضيف مانشستر سيتي فريق برينتفورد على ملعب «الاتحاد» بمدينة مانشستر، على أنْ يواجه أرسنال فريق كريستال بالاس في لندن على ملعب «الإمارات» يوم الثلاثاء القادم (23) الشهر الجاري.