في خبر حزين هز الوسط الفني المصري، رحلت عن عالمنا اليوم (الأربعاء) الفنانة نيفين مندور، بطلة فيلم «اللي بالي بالك» الشهير، والتي اشتهرت بدور «فيحاء» إلى جانب النجم محمد سعد.

محمد سعد ونيفين مندور

وفاة نيفين مندور

وأعلن الفنان المصري شريف إدريس خبر الوفاة، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: «لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله، الله يرحمك ويحسن إليك».

فيما كتب أحد جيران الفنانة الراحلة عبر صفحته على فيسبوك: «توفت الممثلة نيفين مندور (جارتي بالبرج) بسبب حريق شب في شقتها في العصافرة (بالإسكندرية) برج الأخلاص الدور الرابع صباحاً في حدود السابعي صباحاً، تأثرت بالدخان ولم تنج من الخنق، ربنا يرحمها ويصبر زوجها حجازي رجل الأعمال».

من هي نيفين مندور؟

نيفين مندور، التي ولدت في 16 يونيو 1980 بالقاهرة، كانت واحدة من النجمات اللواتي خطفن الأنظار بسرعة في بداية الألفية الجديدة، لكن مسيرتها الفنية كانت قصيرة نسبياً. بدأت حبها للتمثيل منذ الصغر من خلال المسرحيات المدرسية والجامعية، وانطلقت نحو الشهرة عام 2003 عندما حصلت على بطولة مطلقة في فيلم «اللي بالي بالك» إخراج وائل إحسان، حيث جسدت شخصية «فيحاء» زوجة «اللمبي» (محمد سعد)، وأصبحت هذه الشخصية رمزاً كوميدياً لا يُنسى في السينما المصرية.

أعمال نيفين مندور

بعد نجاح الفيلم الكبير، شاركت نيفين في مسلسل «راجعلك يا إسكندرية» عام 2005 بطولة خالد النبوي، ثم في مسلسل «مطعم تشي توتو» عام 2006 إلى جانب فاروق الفيشاوي وسمير غانم.

لكنها ابتعدت عن الأضواء بعد ذلك لسنوات طويلة، مشيرة في تصريحات سابقة إلى أن رعاية والدتها المريضة كانت أولويتها، بالإضافة إلى خوفها من الشهرة المفاجئة.

عادت نيفين إلى الظهور الإعلامي عام 2022، حيث كشفت في حوارات تلفزيونية تفاصيل حياتها الشخصية، ونفت شائعات زواجها من محمد سعد، ومفاجآت حول قضايا سابقة واجهتها، كما نشرت صوراً حديثة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك في السنوات الأخيرة، مما أثار إعجاب الجمهور بإطلالتها.

أبرز أعمال نيفين مندور، فيلم «اللي بالي بالك» (2003) - دور «فيحاء» (بطولة مطلقة)، مسلسل «راجعلك يا إسكندرية» (2005)، مسلسل «مطعم تشي توتو» (2006).