كشف الفنان المصري محمد رمضان سبب توجهه لمجال الغناء، موضحًا أنه أراد تقديم تجربة موسيقية مميزة تعبر عن شخصيته بعد النجاح الكبير في التمثيل.

بصمة فنية مميزة

وخلال لقائه ببرنامج «ABTalks»، أشار رمضان إلى أنه اختار التركيز على موضوعات تعكس الذات والطموح، بعيدًا عن الأغاني التقليدية، لتكون بصمته الخاصة في الغناء.

نجاحات غير مسبوقة

وأضاف أن نجاح أغانيه منذ عام 2018 يعكس تأثير تجربته واستمراريتها، مؤكدا أن إنجازاته في المجال الغنائي كانت لافتة وغير مسبوقة.

واختتم رمضان حديثه مشددًا على أن خطواته القادمة ستثبت أن ما يحققه في الغناء لم يحدث سابقًا في الوطن العربي، قائلاً: «أنا بحقق في الغناء لم يحدث في تاريخ الوطن العربي ولم يحققه رجل ولا امرأة».

الرد على الكراهية

فيما رد محمد رمضان عن سبب كره بعض الناس له، مؤكداً أن الكراهية تجاهه غير حقيقية، وأن علاقته بجمهوره مميزة وفريدة قائلاً: «أنا مبشوفش حد بيكرهني، وتربطني علاقة نادرة بجمهوري مش بتحصل بين فنان وجمهور كتير».

استياء الزملاء

وأوضح أن نجاحه المهني أحيانًا يثير استياء بعض زملائه دون قصد، مشيرًا إلى أن البعض يشعر بالضيق عندما تتقدم خطواته الفنية بسرعة وتؤثر على مكانتهم في المجال نفسه.

أعمال منتظرة

وعلى الصعيد الفني، ينتظر محمد رمضان طرح أحدث أفلامه «أسد» خلال الفترة القادمة، والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد دياب وبمشاركة عدد من النجوم.