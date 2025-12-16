تشهد محافظة جدة، غداً (الأربعاء)، انطلاق نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في منافسات تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.



وتشهد البطولة مشاركة 8 لاعبين في قائمة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025م، وهم: الأمريكي ليرنر تين، البلجيكي ألكسندر بلوكس، والكرواتي دينو بريزمتش، والإسباني مارتن لاندالوس، والنرويجي نيكولاي بودكوف كيار، والأمريكي نيشيش باسافاريدي، والإسباني رافاييل جودار، والألماني جوستين إنجل، الذي حل بديلاً عن التشيكي جاكوب مينسك، المنسحب لأسبابٍ صحية تمنعه من المشاركة في البطولة.



وتقام البطولة بنظام المجموعات، إذ جرى تقسيم اللاعبين على مجموعتين، تتضمن كل منهما 4 لاعبين، إذ سيمثّل المجموعة الأولى (الزرقاء) كلٌّ من: الأمريكي ليرنر تيين، والإسباني مارتن لاندالوسي، ومواطنه رافاييل جودار، والنرويجي نيكولاي بودكوف كيير، فيما تتكون المجموعة (الحمراء) من: البلجيكي ألكسندر بلوكس، والكرواتي دينو بريزميتش، إضافةً إلى الأمريكي نيشيش باسافاريدي، والألماني جاستن إنجل، سيتأهل صاحب المركز الأول والوصيف إلى نصف نهائي البطولة، وتبلغ مجموع الجوائز 2.1 مليون دولار أمريكي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد السراح: «نحن فخورون باستضافة هذه المجموعة المميزة من نجوم التنس الشباب في جدة للمرة الثالثة، إذ تعكس هذه البطولة التزامنا بجلب أفضل أحداث التنس العالمية المرموقة إلى المملكة العربية السعودية، كما أننا نسعى إلى تطوير اللعبة، وإلهام المواهب الناشئة، لصناعة جيل مميز، يعزّز حضور المملكة على خارطة التنس العالمية، كما أننا نترقب منافسةً قويةً تؤكد قوة البطولة».



وكانت النسخة الماضية قد شهدت تنافساً كبيراً، واختتمت بتتويج البرازيلي جواو فونسيكا باللقب، بعد أن تمكن من الفوز على الأمريكي ليرنر تين بنتيجة (3 – 1)، الذي يدخل البطولة العام الحالي بآمال كبرى؛ لصناعة منجزٍ جديد على أرض المملكة.



يذكر أن نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، تعدّ أول حدثٍ احترافي في لعبة التنس يقام في المملكة، ويأتي ثمرة الشراكة بين جولة ATP والاتحاد السعودي للتنس، التي ساهمت بفتح الباب نحو استضافة نهائيات رابطة محترفات التنس WTA في الرياض، والاستعداد لاحتضان بطولة «ماسترز 1000» للمرة الأولى مطلع العام 2028م.