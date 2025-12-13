في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يخوض فريق بيراميدز المصري اختباراً صعباً ضد فلامنغو البرازيلي، اليوم (السبت)، على لقب «كأس التحدي» ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم «إنتركونتيننتال».

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «أحمد بن علي» في قطر.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققاً لقب «كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ».

في المقابل، صعد فلامنغو بعدما تٌوج بلقب كأس الأمريكيتين بعد فوزه على كروز أزول المكسيكي بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.

الهجمات المرتدة سلاح بيراميدز

وأكد مدرب بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، على جاهزيته لخوض مواجهة فلامنغو، معرباً عن ثقته الكبيرة بقدرة لاعبيه على تقديم مباراة قوية.

وأضاف يورشيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «نحن في نصف النهائي ونحترم جميع المنافسين، نحاول تطبيق أفكارنا، والمباراة ستكون صعبة أمام فريق بحجم فلامنغو الذي يملك خبرة واسعة، كما تتميز كرة القدم البرازيلية بجودة عالية، تابعت مبارياتهم الأخيرة، وعلينا إغلاق المساحات أمام مفاتيح اللعب لديهم».

وتابع: «رغم حداثة تأسيس فريقي، إلا أنه يمتلك العديد من نقاط القوة خصوصا في الجانب الدفاعي ولدينا لاعبون يمكنهم أداء الضغط العالي واستغلال الهجمات المرتدة، كما أن أسلوبنا يشبه المدرسة البرازيلية».

ويفقد بطل أفريقيا جهود لاعبه المغربي وليد الكرتي، بسبب مشاركته في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

احترام متبادل من فلامنغو

في المقابل، أوضح مدرب فريق فلامنغو البرازيلي فيليبي لويس، أن بيراميدز فريق مجتهد ويضم لاعبين بارزين في مختلف المراكز، ويعد من الفرق التي تقدم أداء مثاليا على الصعيد الدفاعي، مشيرا إلى قدرته على تنفيذ التحولات السريعة والهجمات العكسية بكفاءة.

ورفض المدرب الكشف عن تفاصيل التحضير لهذه المواجهة، مؤكداً احترامه للمنافس وسعي فريقه لمواصلة مشوار البطولة من أجل الفوز باللقب.

ترقب باريسي

وينتظر باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا)، الفائز من لقاء بيراميدز وفلامنغو، لمواجهته في نهائي البطولة يوم الأربعاء 17 ديسمبر.