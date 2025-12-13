يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا». وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «كامب نو».

برشلونة يستهدف تعزيز الصدارة

ويسعى برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في «الليغا» بتحقيق الفوز على أوساسونا، من أجل تعزيز صدارته لجدول الترتيب.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وأكد فليك أن فريقه يركز على أدائه فقط دون الالتفات إلى نتائج ريال مدريد، مشيراً إلى أن مشوار المنافسة على اللقب لا يزال طويلاً.

أوساسونا بطموح الهروب

في المقابل، يدخل أوساسونا مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه على ليفانتي بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ويطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام برشلونة لمواصلة الابتعاد عن مناطق الخطر.

ويحتل أوساسونا المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.