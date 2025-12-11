يخوض فريق الأهلي لقاءً وديّاً أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، مساء غد (الجمعة)، الساعة 8:00 مساءً، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بنادي الأهلي، ويسعى المدرب ماتياس يايسله للاستفادة من اللقاء الودي، لتجهيز جميع اللاعبين لمباريات المرحلة القادمة على الصعيدين المحلي والقاري.

ويهدف المدرب ماتياس يايسله لاستغلال فترة التوقف الحالية بتجهيز الفريق الأهلاوي من كافة الجوانب الفنية واللياقية والبدنية قبل العودة لاستئناف المباريات في أواخر شهر ديسمبر الجاري، الذي سيخوص خلاله فريق الأهلي أربع مباريات؛ منها ثلاث ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين؛ الأولى: أمام فريق ضمك يوم (الجمعة) 19 ديسمبر الجاري الساعة 4:45 عصراً على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، والثانية: ضد فريق الفتح يوم (الجمعة) 26 ديسمبر الساعة 4:00 عصراً، على ميدان تمويل الأولى (الأحساء)، والثالثة: أمام الفيحاء يوم (الثلاثاء) 30 ديسمبر، الساعة 6:30 مساءً، على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، والرابعة: ضد فريق الشرطة العراقي يوم (الإثنين) 22 ديسمبر، الساعة 9:15 مساءً، على ملعب نادي الزوراء في بغداد، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الرابع في دوري روشن برصيد 19 نقطة، ويتواجد بالمركز الرابع في مجموعة الغرب بمسابقة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة برصيد 10 نقاط.

موعد المباراة الودية

الجمعة 2025/12/12

الأهلي × الرجاء البيضاوي المغربي