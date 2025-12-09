يخوض فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو لقاءً وديّاً أمام فريق الوحدة الإماراتي، مساء غدً (الأربعاء)، على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويسعى المدرب جيسوس للوقوف على جاهزية لاعبيه من خلال اللقاء الودي، الذي يأتي على هامش معسكر الفريق النصراوي في أبوظبي، الذي انطلق يوم الأحد الماضي ويستمر حتى يوم (الجمعة ) القادم.

ويتطلع المدرب جيسوس لاستغلال فترة التوقف الحالية بتجهيز الفريق النصراوي من النواحي الفنية واللياقية والبدنية كافة قبل العودة لاستئناف المباريات في أواخر شهر ديسمبر الجاري، الذي سيخوص خلاله الفريق النصراوي أربع مباريات؛ منها ثلاث ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين؛ الأولى: أمام فريق النجمة يوم (الأحد) 21 ديسمبر الجاري الساعة 8:30 مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والثانية: ضد فريق الأخدود يوم (السبت) 27 ديسمبر الساعة 5:50 مساءً، على ملعب الأول بارك بالرياض، والثالثة: أمام الاتفاق يوم (الثلاثاء) 30 ديسمبر، الساعة 8:30 مساءًً، على ملعب إيجو بالدمام، والرابعة: ضد فريق الزوراء العراقي يوم (الأربعاء) 24 ديسمبر، الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن مباريات دوري أبطال (آسيا 2).

يذكر أن فريق النصر يعتلي صدارة دوري روشن برصيد 27 نقطة، وكذلك يتصدر المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال (آسيا 2) برصيد 15 نقطة.