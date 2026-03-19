ودّع فريق الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب خسارته من ضيفه الهلال بركلات الترجيح (4 - 2) بعد تعادلهما (1-1)، في المواجهة التي جمعتهما ضمن دور الـ(16)، وذلك على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



ويأتي خروج الأهلي من البطولة بعد تصريحات سابقة للمدير الرياضي بالنادي روي بيدرو، أدلى بها لصحيفة عكاظ، أكد خلالها أن الفريق يستهدف المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الحالي، مشددًا على أن طموحات النادي لا تقف عند حد معين.



وكان«بيدرو» قد أشار في تصريحاته لـ«عكاظ» بتاريخ ١٣ / ١١/ ٢٠٢٥ بأن «لا مجال لأنصاف الطموحات» داخل النادي، وأن الهدف يتمثل في تحقيق جميع البطولات، في إطار العمل المستمر لتطوير الفريق وتعزيز حضوره في مختلف المنافسات.



ويُعد خروج الأهلي من كأس الملك أولى بطولات الموسم التي يخرج منها الفريق هذا الموسم، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو بقية الاستحقاقات التي سيخوضها الفريق خلال الفترة القادمة.