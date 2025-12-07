صلاح يفجّر المفاجآت: علاقتي بالمدرب انقطعت.. وسأودّع الجماهير

انفجر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، غضباً بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، خلال مواجهة ليدز يونايتد التي أُقيمت مساء أمس (السبت) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، خصوصاً الموسم الماضي، والآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب».

وأضاف: «يبدو أن النادي تخلى عني، هذا ما أشعر به، أعتقد أنه من الواضح جداً أن أحدهم أراد أن أتحمل كل اللوم، حصلتُ على الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذلك لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم».

علاقة متوترة مع المدرب

وتابع قائلاً: «قلت مراراً إن علاقتي بالمدرب جيدة، لكن فجأة انقطعت، لا أعرف السبب، لكن من وجهة نظري يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي».

وداع محتمل

ومع اقتراب انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية يوم 15 ديسمبر القادم، ألمح صلاح إلى أن مواجهة برايتون قد تكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد، وقال: «قلت لعائلتي: تعالوا إلى مباراة برايتون، لا أعرف إن كنت سأشارك، لكنني سأستمتع بها، في قرارة نفسي، سأستمتع بتلك المباراة».

وختم قائلاً: «سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير وأذهب إلى كأس أفريقيا، لا أعرف ماذا سيحدث عندما أكون هناك».

هل ينتقل صلاح إلى الدوري السعودي؟

صحيفة «تلغراف» البريطانية، ذكرت الأسبوع الماضي أن الدوري السعودي ما زال يمتلك القدرة على تمويل صفقة التعاقد مع صلاح، في حال قرر اللاعب الرحيل عن ليفربول بعد فقدان مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة آرني سلوت.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الاتحاد حاول ضم صلاح في صيف 2023 مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة لم تكتمل، كما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى دوري روشن في صفقة مجانية الصيف الماضي، غير أنه جدد عقده مع ليفربول حتى 2027.

وأكد التقرير أن العلاقة بين صلاح ومسؤولي الكرة السعودية ما تزال جيدة، ما قد يُعيد فتح باب المفاوضات مستقبلاً.