توج رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025) الأمير فهد بن جلوي، اليوم (الأربعاء)، أبطال منافسات الكاراتيه في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وحقق السعودي سند السفياني ذهبية وزن فوق 84 كغم بعد فوزه في النزال النهائي على الإيراني صالح أبازري، فيما نال الليبي نوري عبدالسلام الميدالية البرونزية.
وفي وزن 67 كغم، خطف السعودي محمد العسيري الذهبية متفوّقاً على الأردني عبدالرحمن المصارحة، بينما ذهبت البرونزيتان إلى الجزائري أنيس هلاسة والاماراتي عمر شلول.
وحصل الكويتي عمر الجنائي على ذهبية وزن 75 كغم على حساب الإيراني مرتضى نعمتي، في حين حصل التركي إينس بولوت والسعودي سلطان الزهراني على البرونزيتين.
وعلى صعيد السيدات، حصدت التونسية إسراء بن طيب ذهبية وزن فوق 68 كغم، ونالت التركية زينة جابالا الفضية، فيما اقتسمت الأردنية يارا ناصر والجزائرية اوديرا شايما الميدالية البرونزية.
وفي وزن 61 كغم، تُوجت الإيراني اتوسا قولشادينزهاد بالذهب، وذهبت الفضية إلى التونسية وفاء محجوب، فيما نالت السعودية ملاك الخوالدي والكاميرونية يومبي نيلي دوريس البرونزيتين.
أما في وزن 68 كغم للسيدات، فحصدت الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا الميدالية الذهبية، وجاءت التركية إيدا إيلتيمور ثانية بالفضة، وحلّت الكازاخستانية دايانا دارينسكايا والأردنية جود الدروس في المركز الثالث.
في ظهورها الأول.. رائف يهدي السعودية أولى ذهبيات الرياضات الإلكترونية
خطف رائف تركستاني، لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، أول ميدالية ذهبية في أول ظهور للرياضة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).
وانتصر تركستاني في نهائي لعبة تيكن 8 بعد تفوقه على البحريني سعيد هاشم الذي نال الميدالية الفضية، فيما جاء في المركز الثالث الإماراتي سلطان طاهري الذي حصل على الميدالية البرونزية.
وتمكن المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، المكون من صالح باخشوين، ومحمد العتيبي، ويزيد باخشوين، من الظفر بالمركز الأول والميدالية الذهبية للعبة
«ROCET LEAGUE»، بتغلبهم في المباراة النهائية على منتخب الكويت بنتيجة 4 – 1.
البحرين وقطر وأوزبكستان يحتكرون ذهب الأثقال
تُوج الأوزبكي أكبر جورايف بذهب الخطف والنتر والمجموع في وزن 110 كغم للرجال، وأحرز البحريني غور ميناسيان جميع الميداليات الذهبية لوزن +110 كغم، وحققت القطرية وصال خلف ثلاث ذهبيات في وزن +86 كغم للسيدات، في ختام منافسات الأثقال التي أُقيمت في بوليفارد رياض سيتي اليوم.
ونال الأذربيجاني داداش داداشبايلي فضيتي الخطف والمجموع لوزن 110 كغم، وحقق السعودي علي الخزل برونزيتي الخطف والمجموع، بينما حصد الإيراني علي رضا نصيري فضية النتر، والكازاخستاني أرتيوم أنطروبوف برونزية النتر.
وحصل العراقي علي ربيعاوي على ثلاث فضيات، فيما أحرز الإيراني رضا حسن بور فرمي برونزيتين في النتر والمجموع، وذهبت برونزية الخطف إلى الأوزبكي شروف الدين أمردينوف.
وحققت الكازاخية ليوبوف كوفالتشوك ثلاث فضيات في وزن +86 كغم للسيدات، وحصدت الأوزبكية تورسونوي جابوروفا برونزيات الوزن ذاته.
The Chairman of the Supreme Organizing Committee for the Sixth Islamic Solidarity Games (Riyadh 2025), Prince Fahd bin Jiluwi, today (Wednesday) crowned the champions of the karate competitions at the Prince Faisal bin Fahd Sports City.
Saudi athlete Sand Al-Sufyani won the gold medal in the over 84 kg category after defeating Iranian Saleh Abazari in the final match, while Libyan Nouri Abdelsalam took home the bronze medal.
In the 67 kg category, Saudi Mohammed Al-Asiri snatched the gold medal, outperforming Jordanian Abdulrahman Al-Masrahah, while the bronze medals went to Algerian Anis Halasa and Emirati Omar Shlul.
Kuwaiti Omar Al-Jinai won the gold medal in the 75 kg category against Iranian Morteza Namati, while Turkish Ines Polat and Saudi Sultan Al-Zahrani secured the two bronze medals.
In the women's category, Tunisian Israa Ben Taib won the gold medal in the over 68 kg category, with Turkish Zina Jabala taking the silver, while Jordanian Yara Nasser and Algerian Oudira Shaima shared the bronze medal.
In the 61 kg category, Iranian Atusa Golshadinzadeh was crowned with gold, while the silver went to Tunisian Wafa Mahjoub, and Saudi Malak Al-Khawaldi and Cameroonian Yombi Nelly Doris won the two bronze medals.
In the women's 68 kg category, Azerbaijani Irina Zaritskaya won the gold medal, while Turkish Eda Eltimur came second with silver, and Kazakhstani Diana Darinskaya and Jordanian Jud Al-Durus placed third.
In her first appearance, Raef gifts Saudi Arabia its first gold in electronic sports
Raef Turkistani, a player on the Saudi national electronic sports team, won the first gold medal in the inaugural appearance of the sport at the Sixth Islamic Solidarity Games (Riyadh 2025).
Turkistani triumphed in the final of Tekken 8 after defeating Bahraini Saeed Hashim, who took the silver medal, while Emirati Sultan Taheri came in third, earning the bronze medal.
The Saudi electronic sports team, consisting of Saleh Bakshwain, Mohammed Al-Otaibi, and Yazid Bakshwain, secured first place and the gold medal in the game "ROCKET LEAGUE," defeating the Kuwaiti team in the final match with a score of 4 – 1.
Bahrain, Qatar, and Uzbekistan dominate weightlifting golds
Uzbek athlete Akbar Juraev was crowned with gold in the snatch, clean and jerk, and total in the men's 110 kg category, while Bahraini Gor Minasyan won all the gold medals in the +110 kg category. Qatari Wessal Khalaf achieved three golds in the +86 kg category for women, concluding the weightlifting competitions held at Riyadh City Boulevard today.
Azerbaijani Dadash Dadashbayli won silver medals in the snatch and total for the 110 kg category, and Saudi Ali Al-Khazl earned bronze medals in the snatch and total, while Iranian Ali Reza Nasiri secured silver in the clean and jerk, and Kazakhstani Artyom Antropov won bronze in the clean and jerk.
Iraqi Ali Rabiawi earned three silver medals, while Iranian Reza Hassanpour earned two bronzes in the clean and jerk and total, with the bronze in the snatch going to Uzbek Shurofiddin Amardinov.
Kazakh Lyubov Kovalchuk achieved three silver medals in the +86 kg category for women, while Uzbek Tursunoy Jaborova won bronzes in the same weight category.