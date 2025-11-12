توج رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025) الأمير فهد بن جلوي، اليوم (الأربعاء)، أبطال منافسات الكاراتيه في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.



وحقق السعودي سند السفياني ذهبية وزن فوق 84 كغم بعد فوزه في النزال النهائي على الإيراني صالح أبازري، فيما نال الليبي نوري عبدالسلام الميدالية البرونزية.



وفي وزن 67 كغم، خطف السعودي محمد العسيري الذهبية متفوّقاً على الأردني عبدالرحمن المصارحة، بينما ذهبت البرونزيتان إلى الجزائري أنيس هلاسة والاماراتي عمر شلول.



وحصل الكويتي عمر الجنائي على ذهبية وزن 75 كغم على حساب الإيراني مرتضى نعمتي، في حين حصل التركي إينس بولوت والسعودي سلطان الزهراني على البرونزيتين.



وعلى صعيد السيدات، حصدت التونسية إسراء بن طيب ذهبية وزن فوق 68 كغم، ونالت التركية زينة جابالا الفضية، فيما اقتسمت الأردنية يارا ناصر والجزائرية اوديرا شايما الميدالية البرونزية.



وفي وزن 61 كغم، تُوجت الإيراني اتوسا قولشادينزهاد بالذهب، وذهبت الفضية إلى التونسية وفاء محجوب، فيما نالت السعودية ملاك الخوالدي والكاميرونية يومبي نيلي دوريس البرونزيتين.



أما في وزن 68 كغم للسيدات، فحصدت الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا الميدالية الذهبية، وجاءت التركية إيدا إيلتيمور ثانية بالفضة، وحلّت الكازاخستانية دايانا دارينسكايا والأردنية جود الدروس في المركز الثالث.



في ظهورها الأول.. رائف يهدي السعودية أولى ذهبيات الرياضات الإلكترونية



خطف رائف تركستاني، لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، أول ميدالية ذهبية في أول ظهور للرياضة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).



وانتصر تركستاني في نهائي لعبة تيكن 8 بعد تفوقه على البحريني سعيد هاشم الذي نال الميدالية الفضية، فيما جاء في المركز الثالث الإماراتي سلطان طاهري الذي حصل على الميدالية البرونزية.



وتمكن المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، المكون من صالح ‏باخشوين، ومحمد العتيبي، ويزيد باخشوين، من الظفر بالمركز الأول ‏والميدالية الذهبية للعبة



«‏ROCET LEAGUE»، بتغلبهم في المباراة ‏النهائية على منتخب الكويت بنتيجة 4 – 1.‏



البحرين وقطر وأوزبكستان يحتكرون ذهب الأثقال



تُوج الأوزبكي أكبر جورايف بذهب الخطف والنتر والمجموع في وزن 110 كغم للرجال، وأحرز البحريني غور ميناسيان جميع الميداليات الذهبية لوزن +110 كغم، وحققت القطرية وصال خلف ثلاث ذهبيات في وزن +86 كغم للسيدات، في ختام منافسات الأثقال التي أُقيمت في بوليفارد رياض سيتي اليوم.



ونال الأذربيجاني داداش داداشبايلي فضيتي الخطف والمجموع لوزن 110 كغم، وحقق السعودي علي الخزل برونزيتي الخطف والمجموع، بينما حصد الإيراني علي رضا نصيري فضية النتر، والكازاخستاني أرتيوم أنطروبوف برونزية النتر.



وحصل العراقي علي ربيعاوي على ثلاث فضيات، فيما أحرز الإيراني رضا حسن بور فرمي برونزيتين في النتر والمجموع، وذهبت برونزية الخطف إلى الأوزبكي شروف الدين أمردينوف.



وحققت الكازاخية ليوبوف كوفالتشوك ثلاث فضيات في وزن +86 كغم للسيدات، وحصدت الأوزبكية تورسونوي جابوروفا برونزيات الوزن ذاته.