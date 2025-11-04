في الوقت الذي سيغيب المدافع الهلالي كوليبالي عن مباراة فريقه أمام النجمة، يوم الجمعة القادم، الساعة 8:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الشباب في الجولة الماضية؛ سيواجه كوليبالي أيضا خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع، عقب عودته للمشاركة في المباريات القادمة مع الزعيم.



وستكون مواجهة فريق الهلال عقب لقاء النجمة أمام فريق الفتح، يوم الأحد الساعة 8:30 مساء، في المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن.



ويحتل فريق الهلال المركز الثالث في دوري روشن، برصيد 17 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين.