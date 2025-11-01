في خطوة لافتة داخل الملاعب السعودية قدم محترف نادي الخليج لكرة القدم البرتغالي بيدرو ريبوتشينو عملاً إبداعياً مميزاً حين تولى فكرة وإخراج فيديو احتفالي خاص بمرور 80 عاماً من المجد على تأسيس النادي في عام 1945.



وكان الفيديو الذي حمل شعار «تاريخ يُروى.. ومجد يُستكمل» عبّر عن روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ الخليج، وأظهر جانباً فنياً آخر من شخصية بيدرو الذي شارك في كتابة الفكرة وتصويرها بمساعدة المصور عبدالله الكحل.



ويواصل بيدرو مسيرته في أحد أقوى الدوريات بالعالم، دوري روشن للمحترفين، مع فريقه الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، في تجربة تذكر بمسارات لاعبين عالميين سابقين خاضوا تجارب في الإخراج والإنتاج بعد الاعتزال، لكن بيدرو تفرد بكونه يمزج بين الإبداع داخل الملعب وخلف الكاميرا في آنٍ واحد.



ومثل هذه الخطوة قد تشجع لاعبين آخرين على نثر إبداعاتهم في مجالات متعددة، في ظل وجود أرض خصبة في الرياضة السعودية تساعد على النمو والإلهام، وتحتضن المواهب داخل وخارج المستطيل الأخضر.