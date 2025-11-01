الاتحاد الدولي للفروسية يشيد بأداء الطواقم التحكيمية في جولة الرياض

أشاد الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) بأداء الطواقم التحكيمية في دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز لفئة الـ5 نجوم ضمن جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية التي أقيمت أمس، وتوج فريق فالكنسفارديونايتد بلقبها.



وبلغ عدد حكام جولة الرياض الختامية (38) حكماً، موزعين على غرفة التحكم، وميدان الإحماء، والساحة، ومصممي الحواجز، واللجنة الطبية، من بينهم حكام سعوديون، هم: محفوظ بن طالب، وعبدالله الدليجان، وأحمد الغامدي، وخالد النهدي، وسمير الجعيد، وعون القحطاني، وعبدالرحمن السالم، وبدر الفايز، وعمر البراهيم، وتوفيق المحسن.



وتضم قوائم الحكام: أنس الحسن، وعلي الشريف، وراغب برقاوي من الأردن، وخليل إبراهيم من الإمارات، وخالد عقيل، ومحمد حليم من مصر.



وأكد الحكم الدولي ابن طالب اعتزازه بإشادة الاتحاد الدولي للفروسية بما حققته المملكة في تنظيم واستضافة البطولات العالمية، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات يعود إلى ما تحظى به رياضة الفروسية من دعم واهتمام من الاتحاد السعودي للفروسية بقيادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.



وأضاف أن تطور مستوى التحكيم السعودي من أبرز مؤشرات التقدم، مبيناً أنه في عام 2010 لم يتجاوز عدد الحكام السعوديين الدوليين أصابع اليد الواحدة، واليوم ارتفعت نسبة الحكام الدوليين والمؤهلين والمتميزين بأكثر من 80%، مشيراً إلى أن المملكة كانت في السابق تستقطب الحكام من الخارج لإدارة بطولاتها، بينما أصبحت اليوم دول العالم تستقطب الحكام السعوديين للمشاركة في إنجاح بطولاتها.