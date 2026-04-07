واجهت أولياء أمور الطلاب والطالبات المستجدين الراغبين في التسجيل بالصف الأول الابتدائي في المدارس الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم، مصاعب في الدخول إلى نظام التسجيل على الرغم من مرور ثلاثة أيام من فتح التسجيل (الأحد الماضي)، ولم يتمكن عدد كبير من أولياء الأمور من استكمال متطلبات التسجيل عبر بوابة التسجيل التابعة لوزارة التعليم التي أُطلقت قبل ثلاثة أعوام.

وأعرب أولياء الأمور عن أملهم في إنشاء منصة موحدة للقبول على غرار منصة «قبول»، والتي تم تدشينها لقبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني والمهني وبرامج الابتعاث الخارجي وحققت نجاحاً كبيراً منذ اطلاقها في يناير 2023.

صعوبة الدخول إلى المنصة



وأشاروا لـ «عكاظ» إلى أنه كان بالإمكان أن ترسل أسماء الطلاب والطالبات المستحقين للقبول مباشرة إلى المنصة مع رسالة إلى ولي الأمر لاستكمال الفحص الطبي وبقية الإجراءات المطلوبة للقبول دون الحاجة للتسجيل المبدئي.

وشكا عدد من أولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي من صعوبة الدخول إلى المنصة منذ الإعلان عن انطلاق التسجيل الأحد الماضي، وقالوا إنهم فوجئوا بعبارة «لا يمكن الوصول للموقع الإلكتروني»، ما اضطر البعض للتسمر أمام شاشات أجهزة الكمبيوتر والهاتف لساعات طوال أملاً في التمكن من الدخول للمنصة، واضطر بعضهم للسهر حتى ساعات الصباح الأولى.

وتباينت شكاوى أولياء الأمور التي عجت بها منصة «x» من طلب الموقع تحديث البيانات، إلى عدم التمكن من تكملة باقي إجراءات التسجيل، في حين أن مدة التسجيل حتى اكتفاء المدارس القريبة محدودة، ما أثار مخاوف أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في مدارس بعيدة عن نطاق الحي السكني.

فواز الزهراني (ولي أمر طالب) يقول إنه لايمكن الدخول للخطوات التالية بعد إدخال الهوية وتجاوز منصة نفاذ، إذ يتم تحويل المستفيد إلى صفحة «خطأ»، وهذه المشكلة تتكرر في كل عملية استخراج بيانات للنتائج المدرسية أو التسجيل. ويتم الرفع لمنصة الشكاوى والمشكلات عبر نافذة تذاكر الدعم، ولا يأتي الدعم إلا بعد أيام ويظل أولياء أمور الطلبة بين تساؤل، هل لدينا مشكلة في الاتصال بالإنترنت أو المشكلة في المنصة لنعيد المحاولة خارج أوقات الذروة.

«التعليم» لا ترد.. «عكاظ» في الانتظار



في المقابل، تواصلت «عكاظ» مع وزارة التعليم للحصول على آليات معالجة المشكلة، إلا أنه لم يتم الرد حتى لحظة إعداد التقرير. يشار إلى أن الوزارة حددت خطوات تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي الجديد، وتتمثّل الخطوات في الدخول إلى «نفاذ» ثم الموافقة على الشروط والأحكام، والتأكد من صحة المعلومات الأساسية، ثم اختيار الابن المستحق للتسجيل مع تحديد عنوان السكن وبيانات العنوان الوطني بدقة، ويعقب ذلك ترتيب المدارس المفضلة حسب الأولوية، وقبل كل ذلك إجراء فحص اللياقة الطبي في المراكز الصحية المعتمدة، مشيرةً إلى أن تسجيل المستجدين متاح حتى 30 أبريل الجاري، ولا وجود لأولوية للتسجيل المبكر، إذ يمكن التسجيل في أي وقت خلال الفترة المتاحة.

وأكدت الوزارة أن الفحص الطبي (اللياقي)، الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة، شرط أساسي لتسجيل الطلاب المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية (الصف الأول) في مختلف المناطق والمحافظات في المدارس لتعزيز صحة الطلبة وضمان بداية تعليمية آمنة، مشيرة إلى أن فحص اللياقة يأتي إجراءً أساسيّاً للتسجيل في المدارس وللاطمئنان على صحة الطلبة، ورصد أي مشكلات صحية مبكراً، مما يسهم في تحديد المسار التعليمي الأمثل لكل طالب وطالبة، سواء في التعليم العام أو التربية الخاصة، لافتةً إلى أهمية تعاون أولياء الأمور مع المدارس والمراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي لأبنائهم وبناتهم.