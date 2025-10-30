علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن عضوي مجلس إدارة نادي أُحد المكلفين حازم الصقيري وماجد المطيري، أطلعا وزارة الرياضة على الأوضاع الحالية للنادي في ظل النتائج السلبية في ألعابه كافة، وأنهما قدّما تقريراً مفصلاً لوكيل وزارة الرياضة عبدالعزيز المسعد، خلال لقاء عُقد الأسبوع الحالي حول الأسباب الرئيسية للنتائج السلبية لفريق القدم، وخسارته أربع مباريات متتالية في دوري الدرجة الثانية، وأن النتائج تشير إلى أن مصير الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة، وكذلك فريق السلة الذي يصارع مبكراً على الهبوط لدوري الدرجة الأولى. وطالبا الوزارة بالتدخل لفتح الشاشات المغلقة التي تمنعهم من تسجيل لاعبين سواء في القدم أو السلة.



غاب عن اللقاء رئيس النادي خالد رويفد الصاعدي، وعدم حضوره اللقاء يضع عدداً من علامات الاستفهام على عدم تحركه مع حازم الصقيري وماجد المطيري.



ورفض الصاعدي إصدار أي بيان صحفي أو تصريح حول الوضع الحالي للنادي، وعدم قدرة المجلس على التحرك لتصحيح الأوضاع الحالية بسبب الديون المتراكمة، على أمل أن تسدد الوزارة الديون التي خلّفتها الإدارة السابقة على النادي.



وعلمت «عكاظ» أن وكيل وزارة الرياضة عبدالعزيز المسعد بصدد عقد اجتماع مع مجلس إدارة نادي أُحد بحضور رئيس النادي خالد الصاعدي للنظر في العقبات والإشكاليات التي تواجه الإدارة، وعدم قدرتهم على إيجاد حلول لها.



من جهته أكد رئيس نادي أُحد السابق سعود الحربي أن الوضع يزداد سوءاً بسبب إدارة سابقة وضعت النادي في أزمة مالية غير مسبوقة، وأن النادي وقع ضحية لتخبطاتها، والمفترض من الوزارة حلّ إشكالية الديون المتراكمة، لأن الإدارة الحالية ليس لها ذنب في ذلك، ويشكرون على موافقتهم على الإشراف على إدارة النادي في ظل الأوضاع الحالية، لكن مشكلتهم أنهم ليست لديهم خبرة رياضية نهائياً، وكان المفترض منهم ومن وزارة الرياضة الاستعانة بالخبرات الرياضية أمثال مصطفى القبلي ومحمد العلوي وخليل أنديجاني وفيصل الصاعدي.



وطالب الحربي بتدخل الوزارة بشكل عاجل قبل أن يسقط النادي في مستنقع يصعب الخروج منه، بعد تفريغ النادي من كل النجوم والمواهب، وضرورة عقد جمعية عمومية بشكل عاجل لتشكيل مجلس إدارة منتخب، لاختيار أعضاء مجلس إدارة قادرين على انتشال النادي من الأوضاع الحالية.