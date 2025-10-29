عقوبات رادعة تنتظر مثيري شغب مباراة الشباب والزلفي

من المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من القرارات الانضباطية، بعد الأحداث التي واكبت مباراة فريق الشباب والزلفي التي انتهت شبابية بنتيجة (1 - 0)،ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، إذ شهدت المباراة حادثا غير متوقع في الوقت بدل الضائع، ففي اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق الشباب، قام حارس الشباب غروهي بالتأخر في تنفيذ ضربة المرمى، ما أثار استياء جماهير الزلفي التي كانت تأمل في تسجيل هدف التعادل في تلك اللحظات الأخيرة، وهو ما دفعهم للتعبير عن استيائهم برمي علب المياه تجاه الحارس، ومع استمرار الأجواء المتوترة، تدخل اللاعب كاراسكو الذي توجه نحو جماهير الزلفي بغضب، ما زاد الوضع تعقيداً، فقد تبادل اللاعبون الاشتباكات ما دفع الأمور إلى التطور بسرعة، وفي لحظة غير متوقعة اعتدى لاعب الزلفي عبدالرحمن الهاجري الذي كان على دكة الاحتياط على كاراسكو، وعقب ذلك تشابك بعض لاعبي الفريقين، ولولا تدخل بعض العقلاء لحدث ما لا تحمد عقباه.



يُذكر أن حكم اللقاء أشهر البطاقة الحمراء للاعبين عبدالرحمن الهاجري من الزلفي، ومحمد حربوش من الشباب، وتم رفع تقرير الأحداث للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مدعوماً بلقطات خاصة لكل الأحداث.