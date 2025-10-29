إنجلترا تتصدر تصنيف اللعب النظيف في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم أن إنجلترا تصدرت تصنيفات اللعب النظيف للمنتخبات والأندية في المسابقات القارية بالموسم الماضي.



وقام «يويفا» بتقييم الفرق الإنجليزية في (241) مباراة خاضتها الموسم الماضي، وأظهر التقييم تفوق الإنجليز على سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني، وفنلندا صاحبة المركز الثالث.



وفي كل مباراة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يرسل «يويفا» مندوباً لتقييم الفرق بناء على خمسة معايير، هي البطاقات الحمراء والصفراء، واحترام المنافسين واحترام الحكام، وسلوك مسؤولي الفريق، وسلوك الجماهير أيضاً.



وتشمل معايير التقييم أيضاً منح درجات إيجابية لمساعدة لاعب المنافس المصاب، أو إبلاغ الحكم بتصحيح قراره بشأن ركلة ركنية أو رمية تماس للفريق الآخر، بينما تحصل الفرق التي تتعمد إهدار الوقت والتحايل وادعاء الإصابة وإثارة الشغب داخل الملعب على درجات سلبية.



وعلى مستوى الجماهير، تصدر مشجعو جزر فارو قائمة المشجعين، خلفهم مولدوفا وكازاخستان، بينما احتلت فرق ألبانيا وجماهيرها المركز الأخير.



وأعلن «يويفا» أن مولدوفا كانت الدولة الأكثر تحسناً في نتائجها الإجمالية في اللعب النظيف.



ويمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جائزة مالية قدرها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) للثلاثة الأوائل يُتبرع بها لأحد أندية الهواة أو المحترفين لدعم مشروع قائم على اللعب النظيف أو الاحترام.