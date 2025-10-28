يسعى مدرب المنتخب السعودي رينارد لاستغلال فترة توقف المنافسات الكروية بسبب أيام الفيفا التي ستبدأ (الإثنين) العاشر من نوفمبر، وحتى (الثلاثاء) 18 من الشهر ذاته، من أجل رسم خارطة «الأخضر» التي سيخوض بها مباريات كأس العرب «فيفا» والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة (الإثنين) الأول ديسمبر وحتى (الخميس) 18 من الشهر نفسه.



وسيخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين خلال فترة التوقف القادمة بسبب أيام «الفيفا»، وسيتم الإعلان عن الأسماء التي ستدخل معسكر «الأخضر» نهاية الأسبوع القادم.



وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أكد مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب 2025، مبينا أن «الأخضر» سيشارك بكامل نجومه بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك عقب تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2026.



هذا ويتواجد المنتخب السعودي في كأس العرب «فيفا» بالمجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، المغرب، وعمان أو الصومال، واليمن أو جزر القمر.



ومن المقرر توقف منافسات دوري روشن السعودي خلال فترة كأس العرب، نظراً لمشاركة المنتخب السعودي في البطولة، وتعد بطولة كأس العرب بالنسبة للمدرب رينارد فرصة للإعداد المناسب قبل خوض كأس العالم 2026،



يذكر أن المدرب رينارد قاد المنتخب السعودي في فترتين، (الأولى) من يوليو 2019 حتى مارس 2023، و(الثانية) منذ أكتوبر 2024، ويرتبط رينارد بعقد مع الاتحاد السعودي حتى نهائيات كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية.



انفوجرافيك



موعد بطولة كأس العرب «فيفا»



- البداية الإثنين الأول من ديسمبر



- النهاية الخميس 18 ديسمبر