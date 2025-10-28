تتجه أنظار الجماهير الرياضية إلى ملعب الأول بارك، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويقود دفة الفريق النصراوي البرتغالي جيسوس، في حين يقود دفة الفريق الاتحادي مواطنه كونسيساو الذي تقابل معه خارج الأراضي السعودية، وكان سجل جيسوس غير جيد في مواجهات الكأس التي جمعته أمام كونسيساو، خلال فترة عملهما في البرتغال، وهذا الأمر يعد أمراً غير مريح للجماهير النصراوية وقد لعب جيسوس أمام كونسيساو 4 مرات في بطولة كأس البرتغال، ولم يفز إلا مرة واحدة، كانت بهدف نظيف، عندما كان مدرباً لفريق سبورتينغ لشبونة أمام بورتو، في إياب نصف نهائي نسخة موسم 2017-18.



في حين استطاع كونسيساو أن يتفوق على جيسوس في 3 مناسبات ، كانت الأولى عندما قاد براغا للفوز على بنفيكا 2-1 في ثمن نهائي كأس البرتغال موسم 2014-15، ثم كررها مرة ثانية بفوز بورتو على سبورتينغ لشبونة بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي نسخة موسم 2017-18.



وكانت المواجهة الثالثة، في موسم 2021-22، حيث فاز بورتو على بنفيكا بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي، أما على صعيد المواجهات غير بطولة الكأس فإن جيسوس ، يتفوق على كونسيساو في اللقاءات التي جمعتهما بشكل عام عبر كافة المسابقات، حيث فاز جيسوس 8 مرات من أصل 19 مواجهة، مقابل 6 هزائم و 5 تعادلات، وجاءت أكبر نتيجة بينهما لصالج جيسوس، حيث تفوق على كونسيساو بنتيجة (5-1) خلال مباراة سبورتينغ لشبونة مع فيتوريا غيماريش في الدوري البرتغالي موسم 2015-16.