ليست المشكلة في وجود المؤسسات، إنما في اللحظة التي يتحوّل فيها حضورها من دعمٍ للعمل... إلى عبءٍ عليه، ومن تنظيمٍ يحفظ الجودة... إلى طبقاتٍ تستهلكها قبل أن تصل.!



ليست الفكرة أن نُلغِي، ولا أن نستغني، بل أن نتأمّل شكل الحضور حين يثقل، ودوره حين يخفّ.



في لحظة تفكير هادئة، يمكن أن نطرح سؤالًا لا يبحث عن إجابة بقدر ما يكشف زاوية جديدة للنظر:



ماذا لو تغيّر حضور بعض المؤسسات الكبرى من إدارة التفاصيل اليومية إلى الاكتفاء برسم الاتجاه العام؟



ليس السؤال موجّهًا ضد أحد، ولا يحمل رغبة في تقليل قيمة أي دور، بل هو محاولة لفهم العلاقة بين «كثافة الحضور» و«جودة الأثر».



لأننا في كثير من الأحيان، نخلط بينهما، فنظن أن زيادة الإجراء تعني بالضرورة تحسن النتيجة، وأن تضاعف المتابعة يضمن ارتفاع الجودة.



ولنعش لحظة صادقة، بعيدًا عن المجاملات، ونطرح سؤالًا يبدو جريئًا، لكنه ضروري:



هل كل ما نفعله اليوم في التعليم والإعلام... يضيف فعلًا إلى النتيجة؟



أم أن جزءًا منه وهو ليس بالقليل، بات يدور حول ذاته؟



ليس المقصود التقليل من أهمية الدور، ولا الدعوة إلى فراغ مؤسسي، بل مواجهة حقيقة تتسلل بهدوء:



أن تضخم الإجراء قد يصبح عائقًا أمام الهدف الذي وُجد من أجله.



في التعليم، لم يعد التحدي في غياب الخطط، إنما في كثرتها. ولم يعد السؤال: هل نُتابع؟ أصبح السؤال: كم مرة نُتابع الشيء ذاته بصيغٍ مختلفة؟



المعلم اليوم لا يعاني من نقص التوجيه، يعاني من كثرة فائضه..!



تعاميم، نماذج، مؤشرات، زيارات، تقارير...



كلها وُجدت لضبط الجودة، لكنها حين تتكاثر تسحب جزءًا من طاقة المعلّم بعيدًا عن أهم ما يقوم به: التعليم نفسه.



في التعليم، حيث تتشكّل العقول قبل أي شيء آخر، قد يبدو هذا السؤال أكثر حساسية. فالمؤسسات التعليمية لم تُنشأ عبثًا، بل لضبط المسار، وتوحيد الحد الأدنى من الجودة، وضمان أن يصل كل طالب إلى فرصة عادلة من التعلم. لكن، مع مرور الوقت، قد تتكاثر الوسائط بين المعلم والطالب، حتى تصبح هي المشهد، ويتراجع الجوهر إلى الخلف.



وفي خضم هذا الزخم، يحدث التحول الأخطر دون أن نشعر: ينتقل الجهد من تحسين الفعل... إلى إثبات حدوثه. ومن تطوير التجربة... إلى توثيقها.



هنا، لا تختفي الجودة، لكنها تُستبدل بصورةٍ عنها.



نقيس ما يمكن تسجيله... لا ما يستحق أن يحدث.!



ولو خفّ هذا الحمل—ولو جزئيًا—سنكتشف مفارقة لافتة: أن كثيرًا من المعلمين قادرون على تقديم أفضل مما يُطلب منهم... لو تُركت لهم مساحة أوسع للتركيز، لا للملاحقة.!



وقد يحدث ما يشبه العودة إلى الأصل؛ أن يقف المعلم أمام طلابه دون أن يسبقه «النموذج»، ولا يلاحقه «المؤشر».!



ولكن عندما يخفّ هذا الحضور التنفيذي، ولو نظريًا، قد نكتشف شيئًا مختلفًا. قد يعود المعلم إلى موقعه الأول، لا بوصفه منفّذًا لإجراء، بل بوصفه صانعًا للحظة تعليمية حقيقية.



سؤال بسيط، لكنه كفيل بإعادة تشكيل اليوم الدراسي: ماذا يحتاج هذا الطالب الآن؟



ليس ما الذي ينبغي أن يُكتب في الخطة، ولا ما الذي سيُسجَّل في الزيارة الصفية، إنما ما الذي سيبقى في ذهن الطالب بعد أن ينتهي الدرس.



هنا، لا تختفي الجودة، لكنها تتغير في مصدرها؛ تصبح نابعة من داخل الممارسة، لا مفروضة من خارجها.



وقد نكتشف أن بعض أعمق اللحظات التعليمية لم تكن يومًا ضمن إطارٍ رسمي، بل حدثت حين كان المعلم حاضرًا بكل وعيه، غير منشغلٍ بإثبات ما يفعل، بل منصرفًا إلى تحسينه.



قد لا يختفي النظام، لكن سيعود إلى حجمه الطبيعي: إطارٌ يحمي، لا شبكة تُقيّد.



وفي مجال آخر، في الإعلام، الصورة لا تقل وضوحًا.



الإشكال لم يعد في القدرة على النشر، بل في فائضه.



نُنتج أكثر... لكننا لا نقول أكثر.!



بيانات تُعاد بصياغات مختلفة، تغطيات تُشبه بعضها..



ومحتوى يستهلك الجهد في إخراجه... أكثر مما يستحقه مضمونه.



وحين يتراكم هذا النمط، يتشكّل وهم خطير:



أن الحضور المستمر يعني تأثيرًا حقيقيًا، بينما الحقيقة أن التكرار حين يفقد معناه، يُضعف الرسالة بدل أن يعززها. ولو خفّ هذا الإيقاع المفروض، لن يختفي الإعلام...ولكن سيُختبر. وسيبقى من يملك ما يقوله، ويتراجع من اعتاد أن يملأ الفراغ.



حين يخفّ الإيقاع المفروض، ويتراجع الضغط نحو الإنتاج المستمر، قد يتقلص الكم، لكنه يفسح المجال للمعنى. قد تختفي بعض الصيغ المتكررة، وتقلّ إعادة تدوير الرسائل، ويبقى الصوت الذي يملك ما يضيفه، لا ما يكرره.



ليس لأن التنظيم غاب، ولكن لأن الحاجة أصبحت هي المعيار. ولأن الرسالة، حين تكون حقيقية، لا تحتاج إلى أن تُقال عشر مرات لتصل.



وهنا تظهر الفكرة الجوهرية: المشكلة لم تكن يومًا في «وجود» المؤسسات، بقدر ما كانت في «كيفية حضورها».!



حين تصبح المؤسسة حاضرة في كل تفصيلة، تفقد تدريجيًا قدرتها على التأثير في الصورة الكبرى.



وحين تنشغل بإدارة التفاصيل، تبتعد عن دورها الأهم: ضبط الاتجاه.



لذلك، فإن النضج المؤسسي لا يُقاس بمدى السيطرة،



يقاس بقدرة المؤسسة على أن تتراجع خطوة... دون أن يختل المسار.



أن تثق بالميدان، لا أن تلاحقه. وأن تكتفي بتحديد الإطار، لا أن تُدير كل ما داخله.



هذا التصور لا يدعو إلى فراغ مؤسسي، ولا يتجاهل أهمية الإطار المنظّم، هو يطرح احتمالًا آخر: أن المؤسسات تبلغ نضجها الحقيقي حين لا تحتاج إلى أن تكون حاضرة في كل تفصيلة.



أن تتحول من إدارة العمل... إلى تمكينه. ومن متابعة كل خطوة... إلى الثقة في المسار.



عند هذه النقطة، لا يعود الحضور مقاسًا بعدد التعميمات، ولا بكمّ التقارير، سيكون بمدى وضوح الاتجاه، واستقرار البيئة، وقدرة الميدان على أن يعمل بثقة. لأن التحدي الحقيقي ليس في وجود المؤسسة، التحدي في المسافة بينها وبين من يعمل داخلها.



كلما طالت هذه المسافة، احتجنا إلى مزيد من الإجراءات لردمها، وكلما قصرت، أصبح العمل أكثر سلاسة، وأقرب إلى هدفه.



في هذه اللحظة، سيتغيّر شكل العمل بالكامل.



في كثير من التجارب، لا يكون العائق نقص الكفاءة، ولا غياب الرغبة، بل تضخم الوسيط بين الفعل ونتيجته.



طبقات من التنظيم، تبدأ لحماية الجودة، ثم تتكاثر حتى تستهلك جزءًا من الجهد الذي كان من المفترض أن يصل إلى المستفيد النهائي.



المعلم، في هذه الحالة، قد يقضي وقتًا في توثيق ما يقدّمه، أكثر مما يقضيه في تطويره.



والإعلامي قد ينشغل بإخراج المادة وفق القالب، أكثر من انشغاله بما إذا كانت تضيف شيئًا جديدًا.



هنا، لا تكون المشكلة في وجود النظام، بل في تحوّله بالتدريج إلى غاية بحد ذاته.



لذلك، فإن إعادة التفكير لا ينبغي أن تنطلق من فكرة التقليل أو الإلغاء، بل من إعادة التوازن.



أن تبقى المؤسسات، لكن بحضورٍ أذكى، أخف، وأكثر تركيزًا على الأثر لا الإجراء.



يصبح المعلم مسؤولًا عن جودة ما يقدّم... لا عن اكتمال ما يُطلب منه. ويصبح الإعلامي منشغلًا بما يقول... لا بعدد ما ينشر.



أن تصل التوجيهات حين تكون حاجة، لا عادة.



وأن تُكتب الخطط لتُنفّذ، لا لتُرفع. وأن تُقاس النتائج بما يحدث فعليًا، لا بما يُسجَّل فقط.



وقد يبدو هذا التحول، في ظاهره، تقليلًا للدور...



لكنه في حقيقته إعادة تعريف له. لأن أخطر ما يمكن أن تصل إليه أي منظومة، ليس ضعفها... هو اعتيادها على العمل دون أثرٍ يتناسب مع الجهد المبذول.



أن تستمر... لكن دون أن تُحدث فرقًا يُشعر به.



وهنا، لا يعود السؤال: هل يمكن أن نعمل بدون المؤسسات؟



يتحول إلى: هل يمكن أن نعمل... بشكلٍ يجعل حضورها أقل، وأثرها أكبر؟



هل يمكن أن نبني نموذجًا مؤسسيًا يمنح الميدان مساحة كافية ليبدع، دون أن يفقد الاتجاه؟



هل يمكن أن نجعل الثقة جزءًا من النظام، لا استثناءً داخله؟



هل يمكن أن نقلل الضجيج... لنسمع النتيجة؟



أن نخفف الإجراء... لنرى الفعل؟



ربما لا نحتاج إلى تقليل عدد المؤسسات،



لكننا بحاجة بشكلٍ أكثر إلحاحًا إلى تقليل ما يدور حولها من تعقيد.



أن تعود التوجيهات إلى معناها، والخطط إلى هدفها،



والقياس إلى حقيقته.



وربما لا نحتاج إلى أن نتخيّل غياب أي مؤسسة، لكننا بحاجة إلى أن نتخيّل شكلها حين تصل إلى أقصى درجات النضج؛ حاضرة حين يجب، وغائبة حين لا تضيف، تدعم دون أن تثقل، وتوجّه دون أن تُقيّد.



وحين يحدث ذلك، لن نشعر بأن شيئًا غاب... سنشعر أن ما كان موجودًا... أصبح يعمل أخيرًا كما ينبغي.



لأن الأثر الحقيقي، لا يبدأ حين نحضر أكثر..



يبدأ حين نحضر... بالقدر الذي يصنع فرقًا..



حينها فقط، لن يكون السؤال: هل يمكن أن نتقدّم بدونها؟



بل: كيف ساهمت بهدوئها في أن نتقدّم بشكلٍ أفضل؟



لأن النجاح الحقيقي لأي منظومة، لا يظهر حين تكون في الواجهة طوال الوقت، ولكن حين يصبح أثرها جزءًا طبيعيًا من المشهد...لا يحتاج إلى أن يُعلن عن نفسه.



النجاح أن تحوّلهما من «مُديرٍ للتفاصيل» إلى «حارسٍ للاتجاه»..



من جهةٍ تُدير كل شيء... إلى جهةٍ تضمن أن كل شيء يسير في المسار الصحيح.



عندها لن يكون السؤال: هل يمكن أن نعمل بدونها؟



سيكون:



هل يمكن أن نعمل... بشكلٍ يجعل حضورها أخف، وأثرها أعمق؟



لأن التجارب الناضجة لا تُقاس بكمّ ما تُديره..



بل بقدرتها على أن تجعل من يعمل داخلها... قادرًا على أن يُبدع دون أن يُثقل، وأن يُنجز دون أن يُراقب في كل خطوة، وأن يقدّم أفضل ما لديه... لأنه يريد، لا لأنه مطالب فقط.



حينها فقط...



قد لا نحتاج أن نتخيّل الغياب، لأننا سنكون قد وصلنا إلى مرحلةٍ يصبح فيها الحضور نفسه... غير مُرهِق،



بل مُعينًا، صامتًا، وفعّالًا.