دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى يوم الثلاثاء القادم.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة الرياض واﻟﺪﻟﻢ والمزاحمية والقدية والدرعية والحريق والخرج وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات والرين وعفيف والدوادمي والقويعية والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء وخفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك.
The General Directorate of Civil Defense has called for caution and vigilance, emphasizing the necessity to stay in safe places and avoid areas where floods and valleys gather, as well as refraining from swimming in them. It is important to adhere to the instructions announced through various media outlets and social media platforms, as thunderstorms are expected to continue across the regions of the Kingdom until next Tuesday.
It was clarified that the Makkah region will be affected by moderate to heavy rains, leading to flooding, hail, and downbursts that stir up dust and sand. This includes areas such as Turbah, Al-Muwahe, Al-Khurmah, Rania, Taif, Maysan, and Adham. The Riyadh region will also experience moderate to heavy rains that will result in flooding, hail, and downbursts stirring up dust and sand, affecting the capital Riyadh, as well as Al-Dalm, Al-Muzahimiyah, Al-Qiddiya, Al-Dar'iyah, Al-Harq, Al-Khobar, Hota Bani Tamim, Ramah, Dhurma, Marat, Al-Rain, Afif, Al-Dawadmi, Al-Qwai'iyah, Al-Ghat, Al-Zulfi, Al-Majma'ah, Al-Shuqra, Thadiq, and Harimla, with light to moderate rains expected in Wadi Al-Dawasir.
The Directorate indicated that the regions of Qassim, Hail, Medina, the Northern Borders, Al-Jouf, the Eastern Province, Al-Baha, Asir, Jazan, and Najran will be affected by moderate to heavy rains, leading to flooding, hail, and downbursts stirring up dust and sand, with light to moderate rains expected in the Tabuk region.