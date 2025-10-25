3 برونزيات سعودية في دورة الألعاب الآسيوية

فاز المنتخب السعودي لقفز الحواجز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات الفرق في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.



وجاء فوز الفرسان عبدالعزيز قحل، ومشهور العثيم، وعبدالهادي القحطاني، وعبدالمجيد الخماش، بعد تصدرهم للجولتين الأولى والثانية دون أخطاء، والتي اُحتكم عقبها لجولة التمايز، حيث توجت فيها الأردن أولًا وقطر ثالثًا.



كما حقق فريق السعودية لفنون القتال المختلطة ميداليتين برونزيتين بواسطة اللاعب وسام الغامدي بعد خسارته في نصف نهائي وزن (55) كجم أمام نظيره الأوزبكي بوتيروف إبراهيم، وهشام الأعجم عقب خسارته في نصف نهائي وزن (65) كجم من الكازاخستاني كارتاي سانزار، في منافسات اليوم الثاني للمسابقة بالدورة الآسيوية، التي أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض.



ويواصل عبدالإله مير عالم (75) كجم، والبراء الأعجم (70) كجم، وهيف القحطاني (65) كجم، مشاركتهم بالدورة عند الساعة الثانية من ظهر اليوم (السبت)، عقب تغلب عبدالإله على الأردني سليمان الشايب بقرار الحكام، والأعجم على الأوزبكي عبد قيدروف بالإخضاع، والقحطاني على الأوزبكي كوديروف كامرونبيك، في لقاءات دور نصف النهائي التي أقيمت أمس.



وارتفع الرصيد السعودي إلى 4 ميداليات برونزية والمركز الثاني والعشرين في جدول ترتيب الدورة.