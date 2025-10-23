زارا البلوشي: لا أريد فوز الاتحاد ولا الهلال.. أريد النصر في الصدارة

قبل قمة الاتحاد والهلال المنتظرة غداً (الجمعة) على ملعب الجوهرة المشعة، أطلقت الفنانة زارا البلوشي تصريحاً لافتاً حين تمنت «خسارة الفريقين معاً» في مواجهة الكلاسيكو.



وقالت البلوشي في تصريح خاص إلى «عكاظ» وهي تضحك: «أتمنى ما يفوز لا الاتحاد ولا الهلال.. يا ليت يخسرون سوا!»، مضيفة: «أنا نصراوية من أيام الهريفي، والنصر ما يرضى إلا بالصدارة، وكل تعثر لهذين الفريقين يقربنا أكثر من اللقب».



وعن بداية ميولها الرياضية، كشفت زارا البلوشي أن القصة بدأت من منافسة داخل العائلة، موضحة: «أخي يشجع الهلال بحماس، فقررت أكون ضده وأشجع النصر.. ومن وقتها وأنا عاشقة للعالمي».



تصريح الفنانة زارا البلوشي قبل مواجهة الكلاسيكو بساعات، في وقت يترقب فيه عشاق الكرة السعودية موقعة القمة التي قد تعيد ترتيب مراكز المقدمة في دوري روشن.