الرياض يعطل الخلود ويكسب 3 نقاط ثمينة

ظفر فريق الرياض بانتصاره الثاني في منافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، بعد تغلبه على ضيفه الخلود بنتيجة (1 - 0)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «إس إتش جي أرينا» بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.



وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الرياض مامادو سيلا عند الدقيقة (26) من عمر اللقاء.



وتمكن فريق الرياض من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المواجهة، ليضيف إلى رصيده 3 نقاط ثمينة.



ورفع الرياض رصيده إلى (6) نقاط ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الخلود عند (9) نقاط في المركز الثامن.