تنطلق لقاءات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة ثلاثة لقاءات مهمة؛ إذ يستضيف الرياض نظيره الخلود عند الـ5:55 مساء، فيما يلتقي الفيحاء بضيفه التعاون في الـ6:00 مساءً، وتختتم بمواجهة النجمة والأهلي عند الساعة الـ9:00 من مساء اليوم الخميس.

على ملعب اس اتش جي بنادي الشباب بالرياض، يدخل فريق الرياض لقاءه أمام ضيفه الخلود بحثاً عن الانتصار الثاني الذي غاب عنه ثلاث جولات، ويحتل الرياض المركز الـ14 برصيد ثلاث نقاط حققها من انتصار واحد وأربع خسائر، وله من الأهداف ستة، وعليه 15 هدفاً، فيما يدخل فريق الخلود هذا اللقاء سعياً لمواصلة سلسلة انتصاراته، إذ يحتل المركز السابع برصيد تسع نقاط، حققها من ثلاثة انتصارات بعد أن تعرض لخسارتين في بداية مشواره، وأحرز هجومه عشرة أهداف فيما تلقت شباكه سبعة أهداف.

وعلى ستاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض فريق الفيحاء لقاءً صعباً أمام ضيفه التعاون المنتشي بتحقيق أكبر نتيجة في الدوري إلى الآن، وذلك في الجولة الماضية على حساب فريق ضمك 6/ 1، ويحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد ثماني نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وخسارة، وله من الأهداف خمسة وعليه ستة أهداف، فيما يحتل التعاون المركز الثالث برصيد 12 نقطها حصدها من أربعة انتصارات متتالية بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية، وأحرز هجومه 14 هدفاً فيما استقبلت شباكه تسعة أهداف.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام مضيفه النجمة سعياً لحصد النقاط الثلاث والمنافسة على مراكز القمة؛ إذ يحتل المركز الثامن برصيد تسع نقاط حصدها من انتصارين وثلاثة تعادلات، وأحرز هجومه سبعة أهداف، واستقبلت شباكه أربعة أهداف، فيما يطمح فريق النجمة لحصد أولى نقاطه في دوري المحترفين، إذ خسر في المواجهات الخمس الماضية محتلاً المركز الـ18 والأخير دون نقاط.

الرياض × الخلود

5:55 مساءً

الفيحاء × التعاون

6:00 مساءً

النجمة × الأهلي

9:00 مساءً

مباريات اليوم: