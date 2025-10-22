تحتضن العاصمة السعودية الرياض الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز 2025، في الـ30 من أكتوبر الجاري، ولمدة 3 أيام.



وتتميز جولة الرياض الأخيرة بأنها تحدد بطل جولة الرياض وبطل جميع الجولات على مستوى الفردي والفرق خلال المنافسات التي ستقام على الميدان المشيد مقابل مركز الملك عبدالله المالي «كافد»، إذ يشهد اليوم الأول في البطولة إقامة نهائي الفرق في دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، فيما تقام في اليوم الثاني منافسات الفردي، على أن يشهد اليوم الأخير نهائي الفردي.



وتُعد جولات «لونجين» سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز لفئة الـ5 نجوم، والتي انطلق موسمها الحالي من الدوحة في الأول من مارس الماضي. ومرت تصفيات 2025، وقبل «جولة الرياض» عبر 3 قارات، 12 دولة، 15 مدينة، ورصدت لها جوائز مالية بأكثر من 36 مليون يورو (156.2 مليون ريال)، ومرت بمدن، الدوحة، مكسيكو، شنغهاي، مدريد، كان، راماتويل، سان تروبيه، لندن، فالكنسفارد، ريزنبيك، نيويورك، فيينا، روما، والرباط.



وسيشهد مقر البطولة خلال الأيام الثلاثة، فعاليات مصاحبة للزوار في منطقة الفعاليات، إذ تضم المنطقة المخصصة العديد من المطاعم، الجلسات العائلية المظللة، متاجر التسوق، مواقع ترفيهية مجانية للأطفال، إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.



من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد أن دعم القيادة الرشيدة المستمر للقطاع الرياضي عزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال الرياضة، وذلك من خلال استضافة مجموعة من الفعاليات الرياضية الكبرى، وقال: «استضافة الرياض للجولة الأخيرة من بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي تعد من أهم وأقوى بطولات قفز الحواجز في العالم تأتي امتدادا لدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة مباشرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونحن في الاتحاد السعودي للفروسية مستعدون لتكرار نجاحات المملكة في تقديم نسخة تليق بالحدث، إذ تضم «جولة الرياض» أفضل الفرسان العالميين المصنفين وأفضل الجياد، وتحظى باهتمام كبير عالميا كونها الجولة الختامية بعد 15 جولة حول العالم».