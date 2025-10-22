ينهي مدربا الاتحاد والهلال البرتغالي كونسيساو، والإيطالي إنزاغي مخططاتهما الفنية لمواجهة الكلاسيكوبعد غد (الجمعة) الساعة 9:00 مساء، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مدربا الفريقين مناورة كروية ختامية غدا (الخميس) سيعتمد من خلالها المدربان على الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها لقاء «الكلاسيكو» القادم.



ويطمح مدربا العميد والزعيم كونسيساو وإنزاغي في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على لقب دوري روشن في الموسم الحالي، إذ يحتل الفريق الاتحادي المركز الخامس برصيد 10 نقاط، فيما الفريق الهلالي يتواجد في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.



وستشهد مواجهة «الكلاسيكو» الأولى بين الاتحاد والهلال تحديا «أوروبيا» بين مدربي الفريقين كونسيساو، وإنزاغي، فمن سيكسب ويطير بالنقاط الثلاث.



