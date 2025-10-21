حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة اليوم، فوزا ثمينا على نظيره الأوزبكي، في افتتاح لقاءات المجموعة الثالثة من مسابقة الكرة الطائرة للصالات، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب – البحرين 2025.



وجاء انتصار «الأخضر» بعد مباراة قوية امتدّت ثلاث ساعات، حتى أنهاها الأخضر بثلاثة أشواط مقابل شوطين لأوزبكستان (25–22، 29–31، 16–25، 27–25، 15–10)، قدّم خلالها لاعبو المنتخب أداء مميزا.



وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، فاز المنتخب السعودي لكرة الطائرة الشاطئية على نظيره المالديفي، ضمن مواجهات اليوم الثاني للمجموعة الأولى للمسابقة، في الدورة الآسيوية.



وكسب الأخضر اللقاء بثنائية نظيفة، بنتيجة (21–6، و21–8)، عبر الثنائي هادي الجرفي وعلي العوامي.