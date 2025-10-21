يسعى فريق الخلود لمواصلة انتصاراته والسير إلى مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يحتل الفريق حاليا المركز السابع برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات وخسارتين من خمس مباريات خاضها الفريق بالدوري.



إذ سيحل فريق الخلود ضيفا على فريق الرياض (الخميس)، القادم الساعة 5:55 مساء، عل ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة في دوري روشن.



من جانب آخر، ينهي مدرب الخلود باكينغهام تحضيرات فريقه الفنية لمواجهة الرياض القادمة، وأجرى المدرب باكينغهام مناورة كروية ركز من خلالها على النهج الفني واعتمد العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، ويهدف مدرب الخلود لتحقيق فريقه للفوز على الرياض وحصد النقاط الثلاث والوصول لنقطة (12).



من جهته، تمنى النجم هتان باهبري تحقيق الفوز على الرياض، وحصد النقاط الثلاث، والسير نحو مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق دوري روشن، وإسعاد إدارة النادي والجماهير التي تقف خلف الفريق وتسانده في جميع المباريات لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في الموسم الرياضي الحالي.