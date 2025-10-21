يخوض ممثل الوطن فريق الشباب لقاءً مهماً أمام مضيفه التضامن اليمني 8:00 مساء، كما يلتقي سترة البحريني ضيفه زاخو العراقي (6:00) اليوم (الثلاثاء)، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري الخليج للأندية الأبطال 2025.

في المجموعة الثانية، يلتقي ممثل الوطن فريق الشباب نظيره التضامن اليمني على استاد سعود بن عبدالرحمن في قطر، في مواجهة يتطلع من خلالها الشباب إلى تعويض تعادله السابق أمام النهضة العماني، فيما يسعى التضامن إلى استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الريان القطري بخماسية دون رد، وعلى الرغم من رجوح كفة الشباب فنياً، إلا أن المستويات الأخيرة للفريق الشبابي قد تصعب من مهمة لاعبي الفريق في تحقيق النقاط الثلاث إلا إذا استعاد الشباب مستواه المعروف فإنه سيظفر بالنقاط الثلاث ويجدد أمله بالمنافسة على بطاقتي التأهل لنصف النهائي.

أما في المجموعة الأولى، فيستضيف سترة البحريني نظيره زاخو العراقي على استاد خليفة الوطني بالبحرين الساعة الـ6:00 مساءً، في لقاء يتوقع أن يكون حافلاً بالإثارة، إذ يتقاسم زاخو الصدارة مع العين الإماراتي بعد فوزه السابق على القادسية الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يسعى سترة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته الأولى أمام العين وإحياء آماله في المنافسة.