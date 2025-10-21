إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي المصري وإحالته للنيابة

أصدر وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، قراراً بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إلى جانب المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي بالنادي، مع إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

وجاء القرار بناءً على ما تم رصده من مخالفات خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري المتعلقة بشؤون النادي، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة.

تشكيل لجنة «مؤقتة» لإدارة النادي

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن قرار الوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي المُحال إلى النيابة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدة المجلس القانونية، أيهما أقرب. كما نصّ القرار على البدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية تسيير الأعمال لحين تشكيل اللجنة المؤقتة.

وأضاف الشاذلي أن الوزير وجّه الجهات المعنية بالبدء فوراً في التنسيق مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، بما يضمن توفير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة القادمة. ويأتي ذلك في إطار الحرص على استقرار النادي الإسماعيلي واستمرار مسيرته في بيئة يسودها الانضباط والشفافية.

ويُعاني النادي الإسماعيلي من أزمة مالية حادة أثّرت سلباً على الأداء الفني للفريق، الذي يحتل حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط.