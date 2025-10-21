استعاد ممثل الوطن (الأهلي) نغمة الانتصارات بعد فوزه القوي على ضيفه الغرافة القطري بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



أحرز أهداف الأهلي إينزو ميلوت (د:32) وفرانك كيسيه (هدفين د:38، 41) وصالح أبو الشامات (د:76).



وتصدر الأهلي (حامل اللقب) مؤقتاً ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام الوحدة، مقابل 6 نقاط من مباراتين للهلال، و5 من ثلاث مباريات لتراكتور، و4 لكل من الشارقة وشباب الأهلي، و3 لكل من الاتحاد والغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا يزال رصيد ناساف خالياً من النقاط.



شهد اللقاء بداية قوية من الأهلي الذي سيطر على الملعب، وسدد النجم رياض محرز كرة قوية بقدمه اليسرى من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نحو أعلى الزاوية اليمنى، تألق الحارس خليفة بابكر في إبعادها إلى ركلة ركنية، وبعد دقيقتين فقط عاد محرز ليُهدد مرمى الفريق القطري عندما تسلم كرة عرضية قادمة من الجهة اليسرى على الرواق الأيمن، لينفرد من خلالها بالمرمى قبل أن يسددها بيمناه، إلا أن الحارس بابكر تصدى لها بقدمه اليمنى ببراعة.



وتمكن «حامل اللقب» من افتتاح مسلسل الأهداف عند الدقيقة 32 حينما عكس ماثيوس غونسالفيس كرة عرضية من الجهة اليسرى نحو القائم القريب، سددها الفرنسي إينزو ميلوت من اللمسة الأولى بقدمه اليسرى نحو أعلى الزاوية القريبة وارتدت من أسفل العارضة قبل أن تستقر داخل الشباك، وضاعف الأهلي النتيجة بإحراز الهدف الثاني عندما توغل غونسالفيس من الجانب الأيسر ليُرسل كرة عرضية عالية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها فرانك كيسيه ليُحوّلها برأسه نحو المرمى (د:38).



واصل الأهلي تألقه وإبداعه وتمكن من تسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية من فرانك كيسيه ليهز شباك الغرافة بالهدف الشخصي الثاني له والثالث للأهلي (د:41).



ومع بداية مجريات الشوط الثاني من اللقاء، حاول الفريق القطري الضغط على مرمى منافسه في محاولة لتقليص الفارق، ولاحت له محاولة خطيرة حين صوّب خوسيلو كرة بيسراه من اللمسة الأولى من خارج منطقة الجزاء مرّت بجوار القائم الأيمن، ومن تمريرة رائعة من إيفان توني من خلف المدافعين وصلت إلى البديل صالح أبو الشامات الذي راوغ الحارس بطريقة جميلة قبل أن يُسكن الكرة في المرمى هدفاً رابعاً للأهلي (د:76)، لينهي اللقاء برباعية نظيفة.