هزم الأرجنتين وتوّج بكأس العالم.. المنتخب المغربي يكسر هيمنة 42 عاماً

بات المنتخب المغربي أول فريق منذ 42 عاماً يتمكن من هزيمة الأرجنتين في نهائي كأس العالم تحت 20 سنة، لينهي سلسلة تفوق طويلة لـ «التانغو» في المباريات النهائية، بعد فوزه الصعب والمستحق على الأرجنتين بهدفين دون رد، ليصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي يظفر بكأس العالم للشباب، بينما يعد ثاني منتخب أفريقي يحصد اللقب بعد غانا التي توجت به عام 2009 وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ «RT».فمنذ أن تفوقت البرازيل بقيادة نجومها جورجينيو، ودونغا، وجيوفاني، وبيبيتو، على غريمتها الأرجنتين في نهائي نسخة المكسيك 1983، نجحت الأرجنتين بعدها في التغلب على كل من البرازيل، وأوروغواي، وغانا، ونيجيريا، والتشيك لتظفر باللقب في جميع النهائيات التي خاضتها حتى موقعة سانتياغو، وبذلك فشل المنتخب الأرجنتيني في توسيع رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجاً بكأس العالم للشباب، ليظل رصيده عند 6 ألقاب.ومنذ تتويجه الأخير في نسخة كندا 2007 عندما قاده النجم سيرخيو أغويرو للفوز على التشيك في تورونتو، لم يفلح «ألبيسيليستي» في العودة إلى سلم التتويج العالمي.