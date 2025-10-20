تعرّض «لاعب ريال مدريد» لجلطة دماغية

أعلن نادي «ريبيلين للهواة» عبر موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» تعرّض اللاعب الهولندي السابق رويستون درينثي، الذي سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني وألانيا فلاديقافقاز الروسية، لجلطة دماغية، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، وأُوضح أن اللاعب البالغ 38 عاماً شعر بتوعك في 17 أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، ويتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة.وكان درينثي اعتزل كرة القدم في 2023 بعد مسيرة حافلة تنقل خلالها بين أندية أوروبا، أبرزها ريال مدريد الإسباني، وفينورد الهولندي، وإيفرتون، وريدينغ، وشيفيلد وينزداي في إنجلترا، كما شارك في مباراة واحدة فقط مع المنتخب الوطني الهولندي أمام تركيا عام 2010.