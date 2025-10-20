بحثاً عن الانتصار الأول والتمسك بأمل التواجد في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، يحل ممثل الوطن الاتحاد ضيفاً على الشرطة العراقي الساعة الـ7:00 مساءً، فيما يستضيف ممثل الوطن الآخر الأهلي نظيره الغرافة القطري الساعة 9:15 من مساء اليوم (الإثنين) وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة.على استاد المدينة الدولي بالعاصمة العراقية بغداد، يدخل الاتحاد لقاءه أمام الشرطة العراقي بقيادة مدربه الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي تولّى المهمة خلفاً للفرنسي لوران بلان، وقاد الفريق في أول ظهور له يوم الجمعة الماضي حين تعادل 1-1 مع الفيحاء في دوري المحترفين السعودي.وتتمثل المهمة الأولى لكونسيساو في إعادة الفاعلية الهجومية للفريق، خصوصاً بعد المعاناة الدفاعية في أول مباراتين، إذ اضطر الحارس بريدراج رايكوفيتش للتصدي لـ10 تسديدات، وهو ثالث أعلى رقم بعد جولتين من البطولة.ويُدرك الاتحاد، أنّ التعرض لخسارة ثالثة على التوالي قد تُنهي آماله في المنافسة القارية مبكراً، ما يجعله مطالباً بتقديم ردّ فعل قوي والعودة إلى طريق الانتصارات، وسيعاني الاتحاد الأمرين لغياب قائده كريم بنزيما للإصابة والهولندي ستيفين بيرجوين، ومع ذلك فإن الآمال معقودة على بقية اللاعبين بالعودة بالنقاط الثلاث.وستكون هذه المواجهة الأولى بين الفريقين، غير أنّ سجل الشرطة أمام الفرق السعودية لا يبدو مشجعاً، إذ فاز في مباراة واحدة فقط من أصل 9 مواجهات سابقة ضد أندية المملكة، وبعد خسارته 0-2 أمام الغرافة القطري في الجولة الثانية، يأمل الشرطة في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة، ويعزّز معنويات الفريق العراقي تسجيله للأهداف في آخر ثلاث مباريات خاضها على ملعبه في البطولات القارية، وهو ما يمنحه دفعة إضافية قبل لقاء الاتحاد.وعلى استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يتطلع حامل اللقب وممثل الوطن فريق الأهلي للعودة إلى سكة الانتصارات، عندما يلتقي ضيفه الغرافة القطري، وكان حامل اللقب قد اكتفى بالتعادل أمام الدحيل القطري في الجولة الثانية، ما أوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 8 مباريات في البطولة القارية.ورغم نتيجة التعادل، فإن الأهلي انضم إلى مواطنه الهلال ونادي أولسان اتش دي من جمهورية كوريا في سلسلة عدم الخسارة الأطول حالياً على الصعيد القاري، التي تمتد إلى 20 مباراة، ويأمل الفريق السعودي في الانفراد بهذا الرقم القياسي من خلال لقاء الليلة، ويمتلك الأهلي أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة أمام الغرافة، إذ لم يتعرض للخسارة في آخر 5 لقاءات بين الفريقين، فقد فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث، ويُتوقّع أن يواصل الأهلي تسجيل الأهداف بعدما أحرز 6 أهداف حتى الآن، غير أنّ الجهاز الفني يركّز في الوقت ذاته على تحسين الجانب الدفاعي بعد استقبال الفريق 4 أهداف في أول جولتين.أما الغرافة، فإنه يدخل هذا اللقاء بعد فوزه على الشرطة العراقي 2-0 في الجولة الماضية، ويعوّل الفريق القطري على مهاجمه الإسباني خوسيلو الذي يتصدّر قائمة هدّافي البطولة بثلاثة أهداف، ويصبح أول لاعب من الغرافة يسجّل في 3 مباريات متتالية في بداية موسم قاري منذ عام 2013 على الأقل، إذا نجح في هزّ الشباك مجدداً، إضافةً إلى ذلك، فإن الفريق القطري يسعى أيضاً إلى كسر سلسلة نتائجه السلبية خارج الديار، بعدما خسر آخر ثلاث مباريات له على الصعيد القاري بعيداً عن ملعبه.