تُوج المغرب بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025 التي أقيمت في تشيلي، اليوم (الإثنين)، بعدما سجل ياسر زابيري ثنائية في الشوط الأول ليقود بلاده للفوز 2-صفر على الأرجنتين في النهائي. ويعد هذا اللقب العالمي هو الأول للمنتخب المغربي، وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد أفريقي بعد فوز غانا باللقب في عام 2009.



وأحرز ياسر زابيري، لاعب منتخب المغرب للشباب، الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة في شباك الأرجنتين في الدقيقة 12.

وعاد زابيري ليحرز الهدف الثاني في شباك التانغو في الدقيقة 29، ليعتلي صدارة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.



وأصبح مدرب المنتخب محمد وهبي أحد أبرز الشخصيات الرياضية في المغرب بفضل قراراته الجريئة، خصوصاً قراره الاستثنائي بإشراك الحارس الثالث عبد الحكيم المصباحي في ركلات الترجيح أمام فرنسا، وهو القرار الذي منح المغرب بطاقة العبور للنهائي. ويعتمد وهبي على منظومة متماسكة تجمع بين القوة البدنية والانضباط التكتيكي، وعلى جيل شاب أثبت نضجه الذهني رغم صعوبة المنافسة.