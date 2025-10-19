توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ، مساء البارحة (السبت)، النجم الإيطالي يانيك سينر (المصنف الثاني عالمياً) بعد فوزه على غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز،(المصنف الأول عالمياً)، ببطولة «Six Kings Slam 2025» بعد مباراة مليئة بالتحدي والمتعة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، يتقدمهم وزير الإعلام سلمان الدوسري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ «أرامكو السعودية» المهندس أمين الناصر.وشهدت ANB «أرينا» ضمن فعاليات «موسم الرياض» على مدى ثلاث أيام واحدة من أبرز بطولات التنس الأرضي في العالم، التي بيعت جميع تذاكرها مبكراً، وحظيت ببث مباشر عبر منصة «نتفليكس» إلى أكثر من 300 مليون مشترك حول العالم، في تأكيد جديد على مكانة الرياض وجهةً رائدةً عالميّاً في استضافة كبرى الأحداث العالمية.وتُوّج الإيطالي يانيك سينر بلقب «Six Kings Slam 2025» إلى جانب جائزة «المضرب الذهبي» المصنوع من ذهب عيار 24 قيراط خصيصاً من موسم الرياض لهذه البطولة، التي سلمها له ياسر الرميان، بعد فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز بمجموعتين دون رد (6-2، 6-4) في نهائي مثير. وبذلك أصبح سينر أول لاعب يحرز لقب البطولة مرتين في التاريخ، وأول لاعب يتوج بها دون أن يخسر أي مجموعة طوال المنافسات، مؤكّداً تفوقه في مواجهته المتجددة مع ألكاراز.وقدّم سينر أداءً متكاملاً جمع بين القوة والهدوء والثقة، مستفيداً من دقته العالية في الإرسال وردّه المميز على الكرات الطويلة، بينما حاول ألكاراز العودة في المجموعة الثانية دون أن ينجح في كسر تفوق غريمه الإيطالي.وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة، حقّق الأمريكي تايلور فريتز (المصنف الرابع عالمياً) المركز الثالث بعد فوزه بالمجموعة الأولى على الصربي نوفاك ديوكوفيتش (المصنف الخامس عالمياً) بنتيجة (7-6)، قبل أن ينسحب الأخير بسبب مشكلات بدنية متواصلة.وشهدت المجموعة الأولى منافسة شرسة استمرت 75 دقيقة، تبادل خلالها اللاعبان الكسر والرد، إذ أنقذ ديوكوفيتش 9 فرص لكسر الإرسال، بينما أهدر 4 فرص لحسم المجموعة في الشوط الـ10، قبل أن يتمكن فريتز من إنهائها لصالحه بعد معركة طويلة بلغت ذروتها في الأشواط الفاصلة.‏وفي تصريحاتٍ بعد المباراة، قال ديوكوفيتش إن المواجهة كانت «واحدة من أطول المجموعات التي خضتها على الإطلاق»، مشيراً إلى أنه فضّل الانسحاب احتراماً لجسده واستعداداً للمنافسات المقبلة، فيما عبّر فريتز عن سعادته بتحقيق المركز الثالث في بطولة وصفها بأنها واحدة من أكثر التجارب تميزاً في مسيرته.وكانت البطولة قد انطلقت يوم الأربعاء بعرض هولوغرامي مبهر جمع التقنيات الحديثة بالإبهار البصري، قبل أن يشهد اليوم الافتتاحي فوز تايلور فريتز على ألكسندر زفيريف، وتأهل يانيك سينر بعد تفوقه على ستيفانوس تسيتسيباس، وسط تفاعل جماهيري كبير نقل الأجواء الحماسية إلى العالم عبر نتفليكس.وفي اليوم الثاني، ارتفعت وتيرة التحدي بدخول ألكاراز ودجوكوفيتش إلى المنافسة؛ إذ قدّم ألكاراز أداءً متوازناً مكّنه من تجاوز تايلور فريتز بمجموعتين دون رد، بينما واصل سينر تألقه وأقصى الصربي نوفاك دجوكوفيتش في مواجهة قوية، ليضرب موعداً جديداً مع غريمه الإسباني في نهائي مكرر للعام الثاني على التوالي.وشهد النهائي مواجهة تحمل طابعاً تاريخيّاً، إذ التقى اللاعبان (ألكاراز وسينر) في خمس نهائيات خلال عام 2025، ويُعدّ نهائي الرياض السادس بينهما هذا العام، في واحدة من أبرز بطولات التنس في العصر الحديث. ويتميز ألكاراز بالقوة البدنية والسرعة الهجومية، في حين يعتمد سينر على الدقة والهدوء التكتيكي، وهو ما جعل كل مواجهة بينهما تحمل طابعاً خاصاً وتتقرر بفوارق بسيطة للغاية.وباتت مواجهاتهما تُعد من أبرز المنافسات في رياضة التنس، إذ يدفع كل لاعب الآخر لتطوير مستواه ويقدمان مباريات عالية الجودة تكتيكياً وذهنياً، ويعتبرهما كثيرون مستقبل التنس العالمي، ما جعل نهائي الرياض أحد أكثر المباريات انتظاراً في موسم 2025.