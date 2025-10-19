الاتحاد الدولي يعلن تصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الرسمي للمنتخبات خلال شهر أكتوبر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.وحافظت إسبانيا على صدارة التصنيف، بينما صعدت الأرجنتين بطلة العالم إلى المركز الثاني، وتراجعت فرنسا إلى الثالث بعد أداء أقل استقرارًا. وواصلت إنجلترا تمسكها بالمركز الرابع، بينما احتفظت البرتغال بمكانها ضمن الخمسة الأوائل.فيما حلّ المنتخب السعودي في المركز (58) عالمياً بتقدم مركز واحد عن الشهر الماضي، وجاءت المغرب في صدارة المنتخبات العربية وفي المركز (12) عالمياً، تليها مصر في المركز (32 عالمياً)، ثم الجزائر (35 عالمياً)، وتونس (43 عالمياً)، وقطر (52 عالمياً)، والعراق (57 عالمياً).