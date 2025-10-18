بطموحات الفوز الخامس على التوالي والانفراد بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، يستضيف فريق النصر نظيره الفتح عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (السبت) على استاد الأول بارك ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.الفتح يهدد سلسلة انتصارات النصريدخل فريق النصر لقاءه أمام ضيفه الفتح بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية تصدر من خلالها جدول الترتيب ويطمح للفوز الخامس على التوالي مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بحثاً عن انتصاره الأول بعد بداية متواضعة للفريق النموذجي ورغم صعوبة لقاء الليلة لقوة مضيفه إلا أنه يطمح للخروج بالتعادل على أقل تقدير.موقف الفريقين قبل المواجهةيدخل فريق النصر هذا اللقاء متصدراً جدول الترتيب بالعلامة الكاملة محققاً 12 نقطة من 4 انتصارات ولم يتعادل أو يخسر أي لقاء إلى الآن، وأحرز هجومه 14 هدفاً، فيما استقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط.بينما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء محتلاً المركز الـ 16 برصيد نقطة واحدة فقط، حصدها من تعادل وحيد و3 خسائر، وله من الأهداف 3 وعليه 7 أهداف.تاريخ المواجهات بين الفريقينسبق وأن التقى الفريقان في 32 لقاء في دوري المحترفين، واستطاع النصر الفوز في 19 لقاء، فيما انتصر الفتح في 4 لقاءات فقط، وتعادلا في 9 لقاءات، وتمكن هجوم النصر من تسجيل 64 هدفاً، في حين سجل الفتح أقل من نصفها، إذ تمكن هجومه من 30 هدفاً فقط.أبرز اللاعبين وهدافو الفريقينيبرز في فريق النصر قائده الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (4 أهداف)، وكذلك مواطنه وهداف الفريق جواو فيليكس (5 أهداف)، كما يبرز السنغالي سادو ماني، والمدافعان محمد سيماكان، وإينيغو مارتينيز.فيما يبرز في فريق الفتح نجمه المغربي مراد باتنا، والجزائري سفيان بن دبكة، والمهاجم الأرجنتيني ماتياس فارغاس.انفوجرافيكتاريخ مواجهات الفريقينالتقى الفريقان 32 لقاءفاز النصر: 19فاز الفتح: 4تعادلا: 9سجل هجوم النصر: 64سجل هجوم الفتح: 30