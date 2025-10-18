تتويج جامعة الملك خالد بكأس التايكوندو

اختتمت بجامعة تبوك منافسات بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للتايكوندو (طلاب) في موسمها الرياضي السادس عشر، بمشاركة أكثر من 20 جامعة وكلية من مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن أنشطة الاتحاد الهادفة إلى تعزيز الرياضة الجامعية وصقل مهارات الطلاب.وتوَّج وكيل جامعة تبوك للشؤون التعليمية الدكتور ماجد بن صلاح بلعلا، وممثّل الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية علي المنيع، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور عددٍ من قيادات الجامعة والاتحاد، وسط أجواء احتفالية عكست روح التنافس الرياضي الشريف بين المشاركين، حيث أسفرت نتائج البطولة عن فوز جامعة الملك خالد بالمركز الأول، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثاني، وجاءت جامعة الملك سعود في المركز الثالث، فيما حل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل في المركز الرابع.وأعرب الدكتور ماجد بن صلاح بلعلا عن فخره باستضافة جامعة تبوك لهذه البطولة التي تعد إحدى أبرز المنافسات على مستوى الجامعات السعودية، مؤكدًا أن احتضان الجامعة لمثل هذه الفعاليات يسهم في ترسيخ دورها الريادي في دعم الأنشطة الطلابية والرياضية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات التعليمية لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في بناء جيلٍ جامعي متكامل القدرات علميًا وبدنيًا.وتأتي هذه البطولة ضمن الجهود التي يبذلها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالتعاون مع جامعة تبوك، في دعم الرياضة الجامعية، واكتشاف المواهب، وتنمية القدرات الرياضية للطلاب، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الرياضة والشباب.