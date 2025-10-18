واصل فريق الخلود سلسلة انتصاراته محققاً الانتصار الثالث على التوالي، للمرة الأولى في تاريخه في دوري المحترفين، ومحققاً كذلك أكبر انتصار له بعد فوزه القوي على ضيفه النجمة بنتيجة 5/1 في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.وأحرز أهداف الخلود الخمسة كل من: محمد صوعان (د: 4)، راميرو إنريكي من ركلة جزاء (د: 24)، ميزياني ماوليدا (د: 45+1)، هتان باهبري (د: 84)، عبدالعزيز العليوه (د: 90)، فيما جاء هدف النجمة الوحيد عن طريق العراقي علي جاسم (د: 11)، وحصل لاعب النجمة سامير كايتانو على بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (د: 67).وشهد اللقاء بداية قوية لفريق الخلود، ومن تمريرة ذكية من راميرو إنريكي وصلت الكرة لجون باكلي ليلعبها عرضية أرضية، ويسددها محمد صوعان في المرمى كهدف أول للخلود (د: 4)، وجاء رد فريق النجمة سريعاً، إذ أحرز علي جاسم واحداً من أجمل الأهداف بعد أن تلقى تمريرة من زميله بلال بوطوبة ليتخطى جاسم لاعبين من الخلود قبل أن يسدد الكرة في المرمى كهدف أول للنجمة (د: 11)، وعاد الخلود للتقدم مجدداً عن طريق راميرو إنريكي من ركلة جزاء (د: 24)، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول سجل ميزياني ماوليدا الهدف الثالث للخلود بعد هجمة مرتدة، حيث انطلق ماوليدا بالكرة من الجهة اليسرى وراوغ المدافع فهد العبدالرزاق وسددها ماوليدا قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس فيكتور براجا (د: 45+1).وفي الشوط الثاني تلقى مدافع النجمة سامير كايتانو البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (د: 67)، ليستغل الخلود النقص العددي لضيفه النجمة ويضيف هدفين، إذ تمكن هتان باهبري من تسجيل الهدف الرابع بعد مجهود فردي رائع تخطى من خلاله لاعبين من النجمة ليدخل لمنطقة الجزاء ويسدد كرة قوية سكنت الشباك (د: 84)، ومن ثم سجل عبد العزيز العليوي الهدف الخامس (د: 90)، لينتهي اللقاء بفوز الخلود بـ5 أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الخلود فوزه الثالث على التوالي ويحقق أكبر انتصار له في دوري المحترفين ويصل للنقطة التاسعة، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه الرياض، فيما تلقى النجمة الخسارة الخامسة وبقي من دون نقاط، وسيواجه في الجولة القادمة ضيفه الأهلي.