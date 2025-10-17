الجاسم: كأس العرب لها طابع خاص.. ونراهن على نجاح البطولة

أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العرب قطر 2025 جاسم الجاسم أن البطولة القادمة ستكون تجربة فريدة تعكس الشغف العربي بكرة القدم، مشيراً إلى أن قطر تمتلك خبرة تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات الكبرى، ما يجعلها قادرة على تقديم نسخة استثنائية من البطولة. وقال الجاسم خلال المؤتمر الصحفي التعريفي الذي أُقيم في الرياض: «قطر تمتلك خبرة واسعة منذ تنظيمها بطولات الخليج في السبعينات وصولاً إلى كأس العالم 2022، والآن نعمل بفريق متمرس قادر على تقديم بطولة تمزج بين التنافس الفني والحضور الجماهيري»، وأضاف: «كأس العرب لها طابع خاص، ونراهن أن نسخة 2025 ستكون الأفضل من حيث المستوى الفني والجماهيري».من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للتسويق في البطولة حسن الكواري أن اللجنة المنظمة وضعت خطة تسويقية شاملة لجعل البطولة أكثر جذباً للجماهير والرعاة، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن البطولة ستتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر وستتخللها فعاليات مصاحبة تمنح المشجعين تجربة استثنائية داخل وخارج الملاعب.وفي الجانب الإعلامي، أكدت المدير التنفيذي للاتصال والإعلام فاطمة النعيمي أن اللجنة تعمل على تنفيذ خطة إعلامية متكاملة للوصول إلى الجمهور عبر مختلف القنوات، موضحة أن طلبات التسجيل الإعلامي لتغطية البطولة تجاوزت 2800 طلب من وسائل إعلام عربية ودولية، ما يعكس الاهتمام الكبير بالبطولة.واختُتم المؤتمر برسالة من اللجنة المنظمة دعت فيها الجماهير العربية إلى الحضور والمشاركة في الحدث، مؤكدة أن كأس العرب 2025 بطولة العرب ولأجل العرب، وأن الدوحة ستكون على موعد مع أجواء حماسية تعيد أصداء كأس العالم بروح عربية أصيلة.