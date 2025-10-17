مدرب القادسية: نقاط نيوم هدفنا

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الإسباني ميشيل غونزاليس أن مباراة فريقه أمام نظيره نيوم ستكون صعبة لكلا الفريقين، خصوصاً أن الجميع يطمح في تحقيق النقاط الثلاث. وقال ميشيل خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوم ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي: «سنلاقي فريقاً قوياً ولا يستهان به، ولكن سندخل المباراة من أجل الفوز وحصد العلامة الكاملة ومواصلة سلسلة الانتصارات وعدم التراخي»، مبدياً سعادته بتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2026، وقال: «كم كنت أتمنى من كل قلبي وجود أكبر عدد من لاعبي القادسية مع المنتخب، وهذا فخر للجميع بلا شك». ورداً على سؤال «عكاظ» حول رأيه في مستوى اللاعب جهاد ذكري مع المنتخب السعودي، قال: «جهاد ذكري لاعب مميز من جميع الجوانب، ومنحت جهاد الفرصة الكاملة منذ قدومي لتدريب القادسية، وأصبح في الوقت الحالي من أفضل اللاعبين على مستوى المملكة وقدم أداء مميزاً مع زملائه في المنتخب واستطاعوا الوصول إلى نهائيات كأس العالم. جهاد من اللاعبين المميزين في القادسية ويمتلك موهبة كروية ولا يزال أمامه المشوار لتحقيق طموحاته».