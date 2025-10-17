رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم اللامحدود لقطاع الرياضة، الذي تواصل كرة القدم السعودية حصد ثماره ومنها فوز الاتحاد السعودي لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني في قارة آسيا (الفئة البلاتينية) لعام 2025.وتوجه رئيس الاتحاد السعودي بخالص الشكر والتقدير لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل على جهوده واهتمامه المستمرين من أجل تسخير كافة الإمكانيات وتقديم كل الدعم للاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي كان له الأثر الكبير في حصد هذه الجائزة القارية.وأكد المسحل أن فوز الاتحاد السعودي بجائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة البلاتينية) يعكس قيمة المملكة كمحور رئيسي لكرة القدم في قارة آسيا.وتسلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الجائزة خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض مساء الخميس، بمشاركة نخبة من الشخصيات الرياضية والنجوم في النسخة الـ29 من الحدث الآسيوي الكبير.وجاء فوز الاتحاد السعودي لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة البلاتينية) بعد منافسة مع الاتحادين الإيراني والياباني لكرة القدم.لماذا الأفضل- وصول منتخب الشباب لنهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً.- وصول منتخب الشباب لنهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.- التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين والشباب.- تأهل المنتخب الأول لنهائيات كأس العالم للمرة السابعة.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً حقق إنجازاً طال انتظاره بالظهور في كأس العالم للناشئين لأول مرة منذ 36 عاماً، وبالتحديد منذ نسخة 1989 التي تُوج الأخضر بلقبها آنذاك.