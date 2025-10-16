اتخذ نادي السد القطري قراراً جريئاً قبل مواجهته أمام مضيفه الهلال في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة، إذ أعلنت إدارة النادي القطري اليوم الأربعاء أنها توصّلت إلى اتفاق ودي مع المدرب فيليكس سانشيز لإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.وكان المدرب الإسباني سانشيز قد تولّى قيادة الفريق في يوليو 2024، بعد أن أشرف سابقاً على تدريب منتخب قطر.وجاء في بيان النادي: اتفقت إدارة النادي والمدرب فيليكس سانشيز على إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، واعتباراً من اليوم سيتولى المدرب المساعد سيرجيو أليغري مسؤولية تدريب الفريق إلى حين تعيين مدرب جديد.ورغم نجاح سانشيز في قيادة السد لتحقيق ثنائية دوري نجوم قطر وكأس قطر في موسم 2024-2025، فإن رحيله جاء بعد بداية صعبة للموسم الحالي، حيث يحتل الفريق – صاحب 18 لقباً في الدوري – مركزاً وسطا جدول الترتيب بعد أن فاز في مباراتين فقط من أصل 6 مواجهات خاضها حتى الآن.كما امتدت معاناة السد إلى الساحة القارية، إذ يحتل الفريق المركز السابع في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 – مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، بعد تعادله مع الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، وهما نتيجة زادت من صعوبة موقفه في المجموعة.ويستعد السد لمواجهة قوية في الجولة الثالثة، حين يحلّ ضيفاً على نادي الهلال السعودي متصدّر ترتيب الغرب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.