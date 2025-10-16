أكد مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بمواصلة دعم برامجه الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الذي عُقد يوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض.وترأس الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي أشاد بالأثر الكبير لمؤتمر مؤسسة الحلم الآسيوي 2025 الذي أقيم يوم الأربعاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة «كرة القدم من أجل الأهداف»، واعتبره محطة بارزة يمكن أن تمهد لإقامة منصة سنوية تجمع قادة كرة القدم والتنمية الاجتماعية في آسيا.وأشار مجلس الأمناء إلى أن المؤتمر، الذي استضاف نخبة من المتحدثين والمشاركين المرموقين، لعب دوراً محورياً في تعزيز الوعي بدور كرة القدم في التنمية الاجتماعية، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات، وترسيخ روح التعاون بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، والاتحادات الإقليمية، والأمم المتحدة، وسائر الشركاء المعنيين.وأجمع أعضاء المجلس على أن النقاشات التي شهدها المؤتمر ستسهم في تعزيز قدرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تنفيذ خطط أوسع نطاقاً على المدى الطويل، بما يتماشى مع المعايير الرائدة في هذا المجال، مثل الأهداف التي تعتمدها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.كما تم اعتماد القرارات التي أقرّتها لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي في وقت سابق من الأسبوع، والتي شملت توزيع 5,000 كرة قدم على الاتحادات الأعضاء ذات الصلة، وتنفيذ برنامج اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم «اللعب أثناء الدورة الشهرية»، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الإستراتيجي مع المنظمات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية.وقبل اختتام الاجتماع، اطّلع المجلس على المستجدات الإدارية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومراجعات برامجه، والمبادرات الاجتماعية المنجزة والجارية، كما رحّب بمساهمات الاتحاد في منتدى الأمم المتحدة «كرة القدم من أجل الأهداف 2025»، وندوة حماية المنافسات التي ينظمها اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم، وندوة حماية الأطفال التابعة لاتحاد وسط آسيا لكرة القدم.يشار إلى أن القرارات بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعتمادها قبل دخولها حيّز التنفيذ.وتلقى الأعضاء خلال الاجتماع إحاطة حول الزيادة المستمرة في عدد الاتحادات الوطنية والإقليمية المنضمة رسمياً إلى برنامج «كرة القدم من أجل الأهداف»، وعدد المشاركين الذين أكملوا دورات شهادة الاتحاد الآسيوي في حماية الأطفال، فضلاً عن تنامي عدد مسؤولي حماية الأطفال ضمن المنظومة.