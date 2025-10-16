وصف نائب الرئيس الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، عبدالله الفوزان، أن مشهد القيادة مع أبناء الوطن يجسّد أعمق صور التضحية والانتماء، ويعبّر عن علاقة استثنائية بين القائد والمواطن، عنوانها الإخلاص والوفاء.وقال الفوزان تعليقاً عن لقطة حارس المنتخب السعودي نواف العقيدي وقيادته منتخبنا للتأهل لنهائي كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك ٢٠٢٦م: إن هذه اللقطة تُغني عن ألف خطبة في حب الوطن، وتعكس الشعور الصادق بالولاء والانتماء، وبذل الجهد للمحافظة على الوطن ورفع مكانته بين الأمم، مشيرًا إلى أن الانتماء الحقيقي يُترجم من خلال العمل المتفاني في كل موقع ومسؤولية.وأضاف أن المملكة اليوم تعيش مرحلة وعي وطني متقدم تتكامل فيها الجهود الرسمية والمجتمعية لصناعة المستقبل، مؤكدًا أن روح العطاء التي تميّز أبناء الوطن تمثل الركيزة الأهم في استمرار التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية.وختم الفوزان بالتأكيد على أن كل مواطن يقدّم جهده في مجاله يسهم في رفعة الوطن، داعيًا إلى استمرار هذه الروح الوطنية الجامعة، ومترحمًا بالدعاء «حفظ الله قيادتنا وشعبنا، ودامت مملكتنا شامخة بالعطاء».